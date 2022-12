“Le Grand Concours” : Arthur va enregistrer 2 numéros la semaine prochaine pour TF1, voici les invités

Lundi 12 décembre 2022, Arthur enregistrera deux numéros du “Grand Concours” qui seront prochainement diffusés sur TF1.

2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais, c'est la recette du “Grand Concours” qui sera prochainement de retour sur TF1.

Un premier numéro sera enregistré lundi 12 décembre à partir de 13:00. Arthur y accueillera : Nelson Monfort, Jean-Luc Lemoine, Alex Vizorek, Donel Jack'sman, Anne Roumanoff, Amandine Petit, Edgar-Yves, Marine Lorphelin, Yoann Riou, Camille Cerf, Booder, Philippe Caverivière, Tareek, Vincent Desagnat, Michel Boujenah.

Un second numéro, spécial « Pièces Jaunes », sera enregistré lundi 12 décembre à partir de 18:00, Arthur y accueillera : Nikos Aliagas, Jean-Luc Reichmann, Christophe Beaugrand, Chris Marques, Alexandre Devoise, Anaïs Grangerac, Karine Ferri, Karima Charni, Hélène Mannarino, Adeline Toniutti, Florent Peyre, Laurent Mariotte, Christophe Licata, Marie-Ange Nardi.

Si vous souhaitez venir assister aux tournages de ces émissions, des places vont sont offertes par l'Agence Cassandra pour être présent sur le plateau dans le public.