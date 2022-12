“Cauchemar en cuisine” : inédit à Plaintel lundi 2 janvier 2023 sur M6 avec Philippe Etchebest

Lundi 2 janvier 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Plaintel.

Dans ce numéro inédit de “Cauchemar en cuisine”, Philippe Etchebest débarque en Bretagne, au cœur des Côtes-d'Armor à Plaintel, dans l’établissement de Jean-François.

En reconversion après une carrière passée sur les routes, celui-ci est à la tête d’un restaurant ouvrier et routier depuis 4 ans et, apparemment, il est dans une situation tellement difficile qu’il a du mal à retenir ses larmes...

Et pourtant, une fois n’est pas coutume, à son arrivée, le chef a découvert un restaurant rempli de monde ! Sur place, il est tombé sous le charme de « Darling » la femme de Jean-François, une patronne super accueillante qui sait diriger une équipe bien rodée et professionnelle ! Et, comble de l’ironie, le chef a même fait un bon déjeuner, jusqu’à se demander pourquoi le patron de ce restaurant a sollicité son aide.

Mais très vite, les choses ont pris une toute autre tournure et le chef Etchebest a fini par découvrir le fin mot de l’histoire…