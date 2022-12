“La frite” avec Alex Vizorek et Thomas Croisière mardi 20 décembre 2022 sur France 3

Alex Vizorek et Thomas Croisière vous donnent rendez-vous sur France 3 mardi 20 décembre 2022 à 00:20 pour un nouveau numéro de “La frite” : « La frite de la fin du monde ».

Si les Hauts-de-France ont quelque chose en commun avec la Belgique, c’est bien la frite, mais pour le reste qu’en est-il ?

Après deux premières émissions remportées par les Hauts-de-France, “La frite” revient pour une émission exceptionnelle pour jouer avec les événements marquants 2022 dans les Hauts-de-France et en Belgique. Une façon de mettre en lumière ceux qui ont fait l’année 2022, sans forcement le faire exprès.

Autour de nos animateurs Alex Vizorek pour la Belgique et Thomas Croisière pour les Hauts-de-France, Gérémy Crédeville, Kody, Fabian Le Castel, Élodie Gossuin, Virginie Hocq et bien d'autres s’affrontent pour le meilleur et pour le rire.

C’est la dernière de cette émission culte qui aura marqué au moins la Belgique par ses deux défaites. Il faut s’attendre à une revanche mais aussi à des hommages surprises, pour cette émission unique en France.