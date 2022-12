“La grande expérience” avec le mentaliste Fabien Olicard sur TMC mercredi 21 décembre 2022 (vidéo)

Fabien Olicard, le mentaliste nouvelle génération aux 5 millions d’abonnés, arrive sur TMC mercredi 21 décembre 2022 à 21:25 dans “La grande expérience”, une émission dans laquelle il nous partage ses secrets pour nous aider à mieux utiliser notre cerveau et l'ensemble de nos capacités.

En effet, et si en optimisant nos capacités cérébrales, nous étions tous capables d’accomplir des choses extraordinaires ? En comprenant les mécanismes de notre cerveau, de nos comportements et les pièges de l’esprit qui nous rendent vulnérables, il est possible de progresser pour bluffer les gens, se bluffer soi-même et améliorer notre vie au quotidien. Car notre cerveau recèle des capacités insoupçonnées que chacun d’entre nous peut facilement utiliser.

Comment devenir un champion de la mémoire en quelques jours seulement ? Démasquer les menteurs à coup sûr ou presque ? Vaincre sa phobie du vide grâce à la seule force de son esprit ? Fabien Olicard nous révèle ses techniques en coachant des volontaires connus et inconnus à travers des expériences ludiques et spectaculaires.

Pour cette première émission, la comédienne Julie de Bona et l’humoriste Jean-Luc Lemoine ont notamment accepté de se prêter au jeu. Réussiront-ils à relever les défis imaginés pour eux par Fabien Olicard ?

Des démonstrations étonnantes, de l’humour et de la malice au service de la connaissance.