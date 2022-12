“Tous en cuisine” sur M6 du 19 au 23 décembre 2022 : les menus, ingrédients & ustensiles

Cyril Lignac et son commis Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022 à 18:40 sur M6 pour “Tous en cuisine”. Voici les recettes qui seront proposées cette semaine.

Dans cette nouvelle série d'émissions, Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives.

Tournedos de bœuf façon Rossini, volaille farcie aux marrons et clémentines, croustillant de boudin blanc à la truffe, pain perdu aux poires et caramel de noisettes, bûche aux agrumes s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous.

Voici les menus qui seront proposés cette semaine avec la liste des ingrédients et les ustensiles dont vous aurez besoin.

Accès direct : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi.

Plat Noix de saint-jacques rôties, potimarron aux amandes épicées

12 noix de Saint-Jacques + les bardes (demander au poissonnier)

1/4 de potimarron épluché et sans pépins, coupé en quartiers

25g + 25g de beurre

Sucre en poudre

1 verre d'eau

Sel fin

Pour la sauce au vin de Banyuls :

Les bardes des Saint-Jacques propres et nettoyées sous l'eau

2 échalotes épluchées et émincées

50g de beurre

5cl de vin blanc

5cl de vin rouge de Banyuls

25cl de crème liquide

Huile d'olive

Sel fin et poivre du moulin

Pour les amandes épicées :

50g d'amandes blanches coupées en morceaux et toastées

40g de noix coupées en morceaux et toastées

1 cuil. à café de graines de fenouil

1 cuil. à café de graines de cumin

1 cuil. à café de sésame

1 cuil. à café de fleur de sel de Guérande

Dessert Pain perdu aux poires, caramel et noisettes

4 tranches de brioches de 2cm d'épaisseur

12cl de lait entier

1 œuf

30g de beurre demi-sel

20g de sucre en poudre

2 poires au sirop

Pour le caramel de noisettes :

80g de sucre en poudre

160g de crème liquide

50g de noisettes concassées et toastées

4 boules de glace vanille

Entrée Huîtres gratinées aux herbes façon rockefeller

12 huîtres numéro 3 ouvertes (garder la coquille qui tient l'huître)

6 tranches fines de lard paysan ou tranches de lard simple coupées en bâtonnets

250g de feuilles d'épinards cuites à l'eau bouillante et refroidies

2 gousses d'ail épluchées et dégermées

2 échalotes épluchées et coupées en morceaux

2 cuil. à soupe d'apéritif anisé

30g de parmesan râpé

4 cuil. à soupe de chapelure fine

15g de beurre doux froid

Sauce piquante

Gros sel de cuisine

Plat Volaille farcie aux marrons et à la clémentine

4 filets de poulets sans peau

150g de marrons cuits sous vide coupés en petits morceaux

2 cuil. à soupe de persil haché

2 échalotes épluchées et hachées

1 cuil. à soupe de noix toastées et concassées

15g + 25g de beurre

1 clémentine épluchée et coupée en petits cubes

Sel fin et poivre du moulin

2 clémentines épluchées et coupées en rondelles fines

3 gros navets épluchés

Pour la sauce au poulet :

6 ailerons de volaille coupés en petits morceaux

Le jus de 2 clémentines

15g de beurre

1 échalote épluchée et ciselée

1/2 litre de bouillon de volaille (cube)

Entrée Œuf moelleux à la crème carbonara (Joël Robuchon)

4 œufs

Quelques petits croutons de pain frits

Fleur de sel et poivre du moulin

Pour la sauce carbonara :

4 tranches fines de lard paysan ou guanciale coupées en fins bâtonnets

1 oignon épluché et émincé finement

25cl de crème liquide entière

8cl de lait entier

3 cuil. à soupe de mascarpone

Plat Ravioles de langoustines au bouillon de foie gras (Joël Robuchon)

Pour les ravioles :

12 langoustines décortiquées crues (garder les pinces)

1 petite truffe noire fraîche ou en boîte coupée en fines tranches

4 pâtes à lasagnes sèches cuites à l'eau bouillante coupées en 2 pour obtenir 8 carrés et réservées avec quelques gouttes d'huile d'olive

3 feuilles de chou vert cuites à l'eau bouillante puis émincées en lanières

Huile d'olive

Sel fin

Pour la sauce au foie gras :

Les pinces de langoustines

1 petite carotte épluchée et coupée en petits cubes

1/2 oignon épluché et coupé en cubes

1 branche de céleri sans feuilles et coupée en petits cubes

1 gousse d'ail épluchée et dégermée

1 bouquet garni

1/2 étoile badiane

1 petit morceau de gingembre épluché de 5g

25g de beurre

60g de fois gras mi-cuit réduit en purée

60g de beurre pommade

2,5cl de jus de truffe

Jeudi 22 décembre 2022

Entrée Chou farci au foie gras

1 chou frisé effeuillé et lavé sous l'eau, sans les grosses côtes

4 tranches de foie gras cru

1 oignon épluché et émincé finement

5cl de porto

5cl de cognac

200g de lamelles de champignons de Paris

2 cuisses de volaille cuites au four (15g de beurre par-dessus, 1h30 à 185°C) puis refroidies

1/4 de litre de bouillon de volaille (cube)

15g de beurre

Sel fin et poivre du moulin

Huile d'olive

Plat Carré d'agneau en croûte d'herbes, pommes paillasson

1 carré d'agneau de 8 à 12 côtes

3 cuil. à soupe de moutarde violette

1 cuil. à soupe de persil haché

1 cuil. à soupe d'estragon haché

1 cuil. à soupe de ciboulette ciselée finement

25g de beurre demi-sel

Fleur de sel

Huile d'olive

Sel fin et poivre du moulin

Pour les pommes paillasson :

3 pommes de terre râpées comme des carottes et rincées

100g de beurre

1 cuil. à soupe de persil haché

1 cuil. à café de fécule de maïs

Sel fin

Dessert Bûche aux agrumes et noisettes

Pour le biscuit roulé :

2 jaunes d'œufs

3 œufs entiers

1 zeste de citron jaune

1 zeste d'orange

135g + 85g de sucre semoule

6 blancs d'oeufs

85g de farine

5g de beurre doux

Pour la crème à l'orange :