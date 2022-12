“Le Grand Slam” : spéciale Noël avec Cyril Féraud dimanche 25 décembre 2022 sur France 3

Dimanche 25 décembre 2022 à 17:55, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 3 pour “Le Grand Slam” spéciale Noël.

Chaque dimanche, "Le Grand Slam" accueille les champions qui ont marqué l'histoire de "Slam" par leur palmarès et leur personnalité.

Avec sa mécanique imparable basée sur la culture générale et les mots croisés, “Le Grand Slam” permet, chaque semaine, à quatre candidats de revenir dans la compétition pour tenter de se qualifier et d'affronter, toujours dans la bonne humeur, le champion en lice afin de remporter les 10 000€ en jeu.

Dimanche 25 décembre avec les plus grands champions Enzo, Arthur, Cécile et Jarno, ils jouent en faveur de l'association "Les lutins du phœnix" et tentent de leur faire remporter jusqu'à 10 000€.