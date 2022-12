“Tous en cuisine” sur M6 du 26 au 30 décembre 2022 : les menus, ingrédients & ustensiles

Dernière semaine pour “Tous en cuisine” du 26 au 30 décembre 2022 sur M6 avec Cyril Lignac et son commis Jérôme Anthony. Voici les recettes qui seront proposées cette semaine.

Dans cette nouvelle série d'émissions, Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives.

Tournedos de bœuf façon Rossini, volaille farcie aux marrons et clémentines, croustillant de boudin blanc à la truffe, pain perdu aux poires et caramel de noisettes, bûche aux agrumes s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous.

Voici les menus qui seront proposés cette semaine avec la liste des ingrédients et les ustensiles dont vous aurez besoin.

Entrée Crevettes mi-cuites, vinaigrette au citron

12 crevettes type gambas crues et décortiquées

Quelques feuilles de coriandre

Fleur de sel de Guérande

Pour la vinaigrette citron :

3 cuil. à soupe de miel liquide

3 cuil. à soupe de jus de citron jaune

1 cuil. à café de sauce soja

2 cuil. à soupe d'huile d'olive

Plat Cabillaud au bouillon thaï

4 pavés de cabillaud frais de 130 g par personne

400 g de riz blanc cuit à la vapeur

1 concombre épluché

8 champignons de Paris lavés

Quelques feuilles de coriandre, d'aneth et d'estragon

15 g de beurre demi-sel

Huile d'olive

Sel fin et poivre du moulin

Pour le bouillon thaï :

150 g de champignons de Paris lavés et coupés en lamelles

20 g de gingembre frais et épluché

2 bâtons de citronnelle frais coupés en lamelles

1 gousse d'ail épluchée et dégermée

½ piment thaï rouge

1 cuill. à soupe de concentré de tomates

½ concombre lavé et coupé en rondelles épaisses

1 l de lait de coco

1 l de bouillon de volaille (cube)

50 g de sauce nuoc mam

10 g de sucre en poudre

1 jus de citron jaune

50 g de beurre doux froid coupé en cubes

Entrée Salade d'épinards au yuzu et à la truffe

4 poignées de pousses d'épinards lavées et équeutées

20 g de pignons de pins toastés

Un peu d'huile de truffe noire

Fleur de sel

Pour la vinaigrette au yuzu :

½ gousse d'ail en purée

1 pincée de poivre du moulin

2 cuil. à soupe de jus de yuzu

1 cuil. à soupe de sauce soja

3 cuil. à soupe d'huile de pépins de raisins

Plat Rôti de bœuf en croûte de sel

1 rôti de bœuf de 600 g (le laisser à température ambiante 1h avant cuisson)

1 crépine assez grande et rincée

2 kg de gros sel de Guérande

1 cuil. à soupe de graines de fenouil

3 blancs d'œufs

Huile d'olive

20 g de beurre

Poivre du moulin

Pour les pommes de terre :

12 tranches de pommes de terre épluchées et lavées de 2 cm d'épaisseur

1 bain de friture d'huile neutre

Sel fin et paprika en poudre

Pour la sauce fromage blanc-ciboulette :

2 cuil. à soupe de fromage blanc

1 cuil. à soupe de mayonnaise

1 cuil. à café de jus de citron

½ botte de ciboulette ciselée

½ échalote épluchée et ciselée

Plat Filet de sole et sa crème de crevettes

1 sole de 800 g en filets (garder de côté les arêtes)

12 crevettes crues décortiquées

2 échalotes épluchées et ciselées

10 cl de vin blanc

25 g de beurre

2 poireaux lavés et émincés finement puis cuits en fondue au beurre

Sel et poivre du moulin

Pour le fumet :

1 carotte épluchée et coupée en rondelles

1 oignon épluché et coupé en cubes

1 bouquet garni

15 g de beurre

Huile d'olive

Sel

Pour la crème de crevettes :

8 crevettes crues décortiquées

15 g de beurre

1 cuil. à soupe de cognac

200 g de crème liquide ou fraîche

Dessert Coupe glacée, fruits confits et sa sauce chocolat

Pour la glace aux fruits confits :

1 bac de 50 cl de glace vanille

2 cuil. à soupe de fruits confits trempés dans 2 cuil. à soupe de kirsch

Pour la sauce chocolat :

9 cl de lait entier

10 cl de crème liquide entière

30 g de sucre en poudre

120 g de chocolat noir

25 cl de crème chantilly montée

Quelques noisettes concassées et torréfiées

Jeudi 29 décembre 2022

Plat Quenelles de brochet, crème au vin d'anjou

Pour la panade :

25 cl de lait entier

70 g de beurre doux

160 g de farine

Pour les quenelles :

500 g de chair de brochet sans arêtes ou chair de poisson blanc en purée

3 blancs d'œufs

5 œufs entiers

Noix de muscade râpée

Sel fin et poivre du moulin

Pour la crème au vin d'Anjou :

2 jaunes d'œufs

3 cuil. à soupe de Coteaux-du-Layon

1 cuil. à soupe de jus de citron jaune

250 g de beurre

3 cuil. à soupe de crème montée ferme nature

300 g de champignons de Paris lavés et coupés en petits quartiers

15 g de beurre

Sel fin et poivre du moulin

1 citron jaune

1kg de glaçons

Dessert Tarte fine aux pommes

1 pâte feuilletée ronde

3 pommes Fuji ou pommes à cuire épluchées et coupées en fines tranches à l'aide d'une mandoline 100 g de compote de pommes maison

Quelques cuillerées de sucre cassonade

4 boules de glace vanille

Plat Tartare de dorade à la vanille et à la mangue

250 g de filets de dorade sans arêtes et sans peau

1 mangue

1 échalote épluchée et ciselée finement

1 douzaine de tomates cerise lavées

Quelques feuilles de coriandre fraîche

Piment d'Espelette

Fleur de sel et poivre du moulin

Pour la vinaigrette à la vanille :

1 jus de citron jaune

½ gousse de vanille

1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

15 cl d'huile d'olive

Dessert Mont-blanc à la crème de marrons et au chocolat

4 boules de glace au chocolat

4 boules de glace à la vanille

1 dizaine de petites meringues

8 marrons glacés coupés en petits morceaux

1 boîte de 125 g de crème de marrons.

1 morceau de chocolat noir

25 cl de crème montée à la vanille façon chantilly

Pour les sablés :

60 g de sucre en poudre

5 g de levure chimique

1 pincée de sel fin

80 g de farine

60 g de beurre demi-sel pommade

2 jaunes d'œufs

