“Patron Incognito” : immersion chez Coursiers.fr lundi 16 janvier 2023 sur M6

Pour son 44ème épisode, "Patron Incognito" vous embarque dans les coulisses d'un des leaders de la livraison à domicile avec ses 600 vélos, cargos, triporteurs, scooter et camionnettes.

C’est en 1997 que Frédéric Murat et Jérôme Clastre, 2 amis d’enfance passionnés de sports et coursiers pour payer leurs études, décident de monter leur entreprise de livraison.

25 ans plus tard, la société a investi les rues de la capitale et des grandes villes de France avec plus de 800 coursiers répartis dans le pays qui réalisent chaque jour 20 000 livraisons et plus de 50 000 Kilomètres.

Leur crédo : l’écologie et l’innovation. Ils revendiquent une flotte à 95% électrique et sont à l’affut de la prochaine tendance ou révolution qui pourra les maintenir au sommet de la rentabilité ou de la qualité de service, à l’image de l’appli maison qu’utilisent les coursiers ou du dernier modèle de triporteur qu’ils ont fait construire sur mesure.

Pour l’occasion, Frédéric Murat a été rajeuni de quelques années et affublé d’une belle moustache. Il devient Stéphane, futur manager d’un site de livraison en formation. Le patron va infiltrer Incognito 3 de ses plus gros entrepôts à Paris, Bordeaux et Lyon à la veille du pic d’activité de Noel. Ses différents sites sont-ils prêts à affronter les fêtes, et à plus long terme sont-ils parés pour la croissance globale prévue par le siège ?

Les immersions

C’est à Paris que se trouve le premier et le plus grand site de l’entreprise. Le patron suivra à toute allure Dawid puis Mohammed sur les pistes cyclables parisiennes. Une première immersion qui va révéler un patron maladroit qui aura bien du mal à protéger sa couverture et l’intégrité des colis à livrer. Attention séquence culte en vue !

À Bordeaux, le patron veut jauger la capacité du site à accueillir les commandes toujours plus nombreuses d’un géant du e-commerce. Il va y faire la connaissance d’Océane, une coursière en voiture, qui ne manque pas d’énergie. Les nerfs du patron seront mis à l’épreuve par cette maman célibataire qui tient à respecter à la lettre des process qui détonnent avec les instructions du siège et quitte à faire l’impasse sur la livraison en main propre.

Direction Lyon pour la 3e immersion de Frédéric Murat alias Stéphane. C’est ici au milieu d’une fourmilière de 60 salariés qu’il va se confronter à la réalité de 2 postes différents : la réparation et l’entretien de la flotte avec Jordan le mécano, et la livraison avec leur dernier modèle de triporteur avec Ademe. 2 salariés aux caractères, aux méthodes et aux parcours plus surprenants les uns que les autres.