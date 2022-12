“Ze Fiesta 2” avec Patrick Sébastien à l'Olympia, samedi 31 décembre 2022 sur C8

Samedi 31 décembre 2022, C8 vous proposera de passer votre soirée du réveillon avec Patrick Sébastien et de faire la fête devant “Ze Fiesta 2” à l'Olympia !

Accompagné d’un orchestre de vingt musiciens et de ses danseuses et danseurs, Patrick Sébastien avait réuni en décembre 2015 à l’Olympia, tous ses amis pour la plus grande joie d’un public survolté, venu déguisé pour l’occasion, et des téléspectateurs.

Lors de cette soirée exceptionnelle, de nombreuses personnalités - Cyril Hanouna, Chantal Ladesou, Cyril Féraud, Shy’m, Olivier de Benoist, Chimène Badi, Dave, Cauet, Vincent Moscato, Nelson Monfort, Collectif Métissé, Baptiste Giabiconi - s’étaient glissées dans la peau d’artistes célèbres pour interpréter sur scène leurs chansons.

Patrick Sébastien avait chanté certains de ses tubes - « Les Sardines », « Tourner les serviettes », « Ça va bouger », « Elle m’agace », « Rendez-moi ma vie » -, imité Johnny Hallyday et Eddy Mitchell, et partagé avec Serge Lama, Alide Dona, Jean-François Balmer et Chico & The Gypsies des moments riches en émotions.

Les Bodin’s, Jean-Marie Bigard et les Beaux Frères l’avaient également rejoint sur scène pour proposer des sketches hilarants.