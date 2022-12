“Harry Potter : le tournoi des quatre maisons” sur TFX samedi 31 décembre 2022 (vidéo)

Samedi 31 décembre 2022 à partir de 21:05, TFX vous proposera de voir ou de revoir “Harry Potter : le tournoi des quatre maisons” un grand quiz présenté par Helen Mirren.

Ce quiz animé par l'actrice britannique Helen Mirren met aux prises des fans de la saga Harry Potter, répartis dans des équipes correspondant aux différentes maisons de l'école de sorcellerie de Poudlard.

Alors que des invités surprises se mêlent au jeu, les concurrents éprouvent leur connaissance sur l'univers imaginé par J.K. Rowling.

Pour ce premier numéro, les Lions de Gryffondor font face aux Blaireaux de Poufsouffle.

À 21:50, cette soirée spéciale Harry Potter se poursuit avec l'affrontement des Maisons Serdaigle et Serpentard. Chaque équipe tentera de répondre le plus justement possible aux questions d'Helen Mirren consacrées à la saga du jeune sorcier et de ses acolytes. Des acteurs de la série de films et des invités surprises honorent ce jeu télévisé de leur présence. Les candidats tenteront de se montrer à la hauteur des valeurs de chaque institution comme la sagesse, l'esprit, l'intellect et l'apprentissage pour les Serdaigle.

Troisième épisode à 22:45, Gryffondor affronte Serpentard.

La Grande Finale sera diffusée à 23:40. A l'issue des duels précédents, deux équipes ont gagné le droit de se défier lors de cette ultime manche du jeu télévisé dédié à l'univers fantastique créé par J.K. Rowling. La visite d'invités de prestige ne devrait pas déconcentrer les candidats férus des aventures du jeune sorcier et de ses camarades. Les questionnaires d'Helen Mirren leur donneront sans aucun doute du fil à retordre et mettront une nouvelle fois à l'épreuve leur connaissance du monde de Poudlard.