“Le Cirque du Soleil” : Volta à voir sur ARTE dimanche 1er janvier 2023

Dans les pas d’un homme renouant avec son identité profonde, ce spectacle époustouflant conjugue la fougue des sports urbains et la poésie du cirque. À découvrir dimanche 1er janvier 2023 à 23:40 sur ARTE.

En proie à un vif besoin d’amour et de reconnaissance, Waz s’est inscrit au jeu télévisé de M. Wow, en espérant accéder à la célébrité. Mais sa quête de gloire bascule lorsque sa différence, qu’il voulait dissimuler à tout prix, est révélée au public…

S’interrogeant sur le sens de sa vie, il va alors revisiter ses souvenirs d’enfance et se redécouvrir lui-même.

Esprit d’aventure

Dans un monde où les individus se divisent en deux groupes – les "Gris", déconnectés de leurs semblables et de leur identité, et les "Esprits libres", incarnation de l’acceptation de soi et des autres –, Waz va devoir choisir son camp.

Avec ce spectacle à couper le souffle, qui fait la part belle à l’esprit d’aventure et aux sports urbains (BMX, parkour, patins à roulettes…), le Cirque du Soleil démontre une fois encore son savoir-faire : acrobaties (cerceaux chinois, suspension capillaire, saut à la corde…) et chorégraphies virevoltantes, costumes, musiques et jeux de lumière éblouissants se succèdent au fil de cette quête existentielle teintée de poésie.