“Caméra café” de retour sur M6 pour fêter ses 20 ans mardi 24 janvier 2023

Vingt ans après, Jean-Claude et Hervé reprennent leurs habitudes à la machine à café au cours d'une soirée spéciale “Caméra café : 20 ans déjà” qui sera diffusée sur M6 mardi 24 janvier 2023 à partir de 21:10.

Diffusée pour la première fois sur M6 le 3 septembre 2001, “Caméra café” a été, et reste, un marqueur fort de l’identité M6. Avec en moyenne 3.2 millions de téléspectateurs chaque soir, les aventures de Jean-Claude Constant (Yvan Le Bolloc’h) et Hervé Dumont (Bruno Solo) ont vite trouvé leur place dans les habitudes télé des Français. 20 ans après, ils se retrouvent…

21:10 “Caméra café : 20 ans déjà”

Jean-Claude est viré ! Devenu has-been dans la boîte transfigurée en entreprise 2.0, sa dernière magouille a donné à la direction le prétexte idéal pour se débarrasser de lui. Chargé par la direction de Geugène Electro Stim de faire déguerpir Jean-Claude rapidement et sans esclandre, Hervé va l’aider à faire ses cartons. Ce faisant, ils vont égrainer leurs souvenirs, mêlant la grande et la petite histoire de ces 20 dernières années.

Au fil de ces souvenirs, Hervé et Jean-Claude vont renouer les liens d’une amitié perdue. Au point qu’Hervé, rongé par la culpabilité, finira par craquer et avouera à Jean-Claude que c’est lui qui l’a balancé à la direction. Il n’avait pas le choix. C’était Jean-Claude ou lui. La rupture entre les deux compères semble définitive, mais alors que le pot de départ de Jean-Claude vient envahir la fête organisée par la boîte ce soir-là, Hervé fait acte de rédemption et annonce qu’il quitte l’entreprise pour partir avec Jean-Claude monter une affaire de lavage auto, le vieux rêve que celui-ci caressait depuis longtemps.

Retour sur ces 20 dernières années

De Fukushima à la mort de Johnny, de la folie des vuvuzelas au Covid, du mariage pour tous à #Meetoo en passant par l’arrivée du smartphone, les gilets jaunes, Charlie Hebdo, la crise des subprimes, DSK... Autant d’événements qui ont nourri les conversations des deux comparses, provoqué engueulades ou éclats de rire et parfois bouleversé leurs vies et que tous deux se remémorent. Autour de la machine à café, ils nous racontent ce qui s’est passé en 20 ans, depuis l’arrêt de la série.

La réalisation du film alterne ainsi entre la situation au présent et l’évocation du passé, sous forme de sketchs flashbacks totalement inédits et joués dans la pure tradition “Caméra Café” de l’époque.

23:00 “Caméra café : 20 ans après”

Les téléspectateurs en rêvaient, Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h l’ont fait ! À l’occasion des 20 ans de la série “Caméra Café”, la joyeuse bande a repris du service pour un épisode exceptionnel ! Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant ont retrouvé leurs collègues devant la machine à café comme au bon vieux temps… ou presque !

Pour prolonger le plaisir de ces retrouvailles, le documentaire “Caméra Café, 20 ans après” revient sur la genèse de la série, ses secrets de fabrication, son incroyable succès et emmène les téléspectateurs dans les coulisses de son retour événement.

Avec ses sketchs mordants, son écriture ciselée et sa réalisation millimétrée, la série a séduit un très large public au début des années 2000. Chaque soir, “Caméra Café” devient un rendez-vous incontournable pour plus de 4 millions de Français.

Pourtant au départ, aucune chaîne ne voulait de ce programme imaginé par Yvan Le Bolloc’h, Bruno Solo et Alain Kappauf. Il leur a fallu sept ans pour convaincre un diffuseur… En 2001, M6 cherche un format court pour combler le créneau des décrochages d’information locale et teste alors la série. Une décision que la chaîne ne regrettera pas tant “Caméra Café” a marqué son histoire et ouvert la voie à d’autres fictions d’humour.

Aujourd’hui “Caméra Café” est ancrée dans la pop culture grâce aux répliques cultes de ses personnages et au parti pris de sa réalisation. Avec son unité de lieu et sa caméra fixe, l’esthétisme de la série est immédiatement identifiable : un véritable coup de génie !

Ravis de ces retrouvailles quasi inespérées, les comédiens livrent leurs meilleurs souvenirs et anecdotes de tournage. Enfin, journalistes et sociologues décryptent les raisons qui ont fait de “Caméra Café” un phénomène de société, et se penchent sur la complicité entre Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h qui en a fait une aventure unique.

Avec la participation de : Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, Armelle, Karim Adda, Shirley Bousquet, Alain Bouzigues, Gérard Chaillou, Philippe Cura, Valérie Decobert, Noémie Elbaz, Sylvie Loeillet, Alexandre Pesle, Jeanne Savary, Waly Dia, Jordi Le Bolloc’h, Dominique Chapatte, Stéphane Rotenberg, Thomas Valentin (viceprésident du groupe M6), Yann Goazempis (producteur, ancien responsable de la fiction de M6) Emmanuelle Litaud (journaliste), Vincent Bilem (journaliste), Benjamin W.L. Derhy Kurtz (sociologue des médias), Jean-Claude Raspiengeas (grand reporter culture).

Un documentaire de 60 minutes réalisé par Anne-Sophie Dobetzky pour Calt Production.