“Les Touristes, mission hôtesses de l'air et stewards” vendredi 27 janvier 2023 sur TF1

Vendredi 27 janvier 2023 à 21:10 Arthur vous donne rendez-vous sur TF1 pour découvrir un nouveau numéro des Touristes : “Les Touristes, mission hôtesses de l'air et stewards”.

Pour cette nouvelle édition, Arthur a convié « Les Touristes » pour une mission de haut vol ! Ils ont rendez-vous à l’Ecole Supérieure des Métiers de l’Aviation, à Montpellier. Un établissement qui a formé des milliers d’hôtesses de l’air et de stewards qui volent aujourd’hui dans les plus grandes compagnies aériennes.

Pendant trois jours et deux nuits, Booder, Iris Mittenaere, Cartman, Camille Cerf, Titoff et Tareek vont découvrir les secrets de ces professionnels du ciel et l’exigence de leur formation.

Ils devront se former aux fameuses démonstrations de sécurité, au service en vol et à la gestion de passagers difficiles. Mais ils devront aussi se confronter aux exercices de sécurité et apprendre les gestes qui peuvent sauver en cas d’évacuation d’urgence, d’amerrissage ou lors d’un incendie ! Des situations qu’ils ne sont pas près d’oublier !

Tout au long de leur immersion, ils devront respecter la rigueur et la discipline de l’école, sous le regard intransigeant de leurs formateurs et d’un invité surprise : Jeanfi Janssens ! L’humoriste connait tout de ce métier puisqu’il a lui-même été steward pendant des années. Il viendra partager son expérience et mettre au défi les touristes !

Et comme un Touriste reste un Touriste, ce séjour promet pas mal de turbulences, des fous rires et beaucoup de surprises !