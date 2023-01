“Christine and The Queens : Redcar les adorables étoiles” sur France 4 lundi 9 janvier 2023

Lundi 9 janvier 2023 à 21:10, France 4 diffusera “Christine and The Queens : Redcar les adorables étoiles” réalisé par Colin Solal cardo.

Christine and the Queens est de retour avec un nouvel et ambitieux music-hall d'opéra.

Un projet partagé entre Paris, New York et Londres et qui s'inspire de l'illusion et le surréalisme des oeuvres de Dali ou de Méliès et de la pièce de théâtre "Angels in America". Il existe dans l'esprit des grands opéras rock de Pink Floyd et des Who."Tommy".

Cette oeuvre est le résultat de plusieurs mois de préparation et d'enregistrement ; imaginé par Chris et coproduit par le légendaire Mike Dean - producteur de Kanye West, Lana Del Rey ou Jay Z pour n'en citer que quelques-uns