“Tout changer ou déménager” : Inédit sur M6 vendredi 13 janvier 2023 avec Stéphane Plaza (vidéo)

Vendredi 13 janvier 2023 à 21:10, Stéphane Plaza vous proposera sur M6 un nouvel inédit de “Tout changer ou déménager” toujours accompagné de ses deux experts : Sophie Ferjani et Antoine Blandin.

Votre famille se sent à l’étroit ? Vous rêvez d’une pièce en plus, mais vous hésitez : faire des travaux ou déménager ?

La star de l’immobilier, Stéphane Plaza mobilise son équipe pour aider les familles à faire le bon choix grâce à cette compétition ! Plutôt que d’hésiter pendant des mois, des familles vont vivre l’expérience grandeur nature pour prendre la bonne décision.

Pour les accompagner dans ce changement, Stéphane Plaza s’est entouré des meilleurs : Sophie Ferjani et Antoine Blandin.

À Maisons-Alfort, Cathy, 46 ans et Jérôme, 40 ans, sont à la tête d’une famille recomposée de 3 enfants. Il y a 5 ans, ils sont devenus propriétaires d’une maison de 80 m² pour laquelle ils ont eu le coup de cœur. Mais aujourd’hui le manque de rangement et d’intimité pour toute la famille est devenu problématique.

Jérôme et les enfants veulent rester car ils sont très attachés au quartier et à leur maison. De son côté, Cathy veut partir mais c’est bien la seule de la famille ! Seule contre tous, elle considère que la maison n’est plus adaptée. Elle veut partir, lui veut rester.

Pour leur permettre de faire leur choix, Sophie Ferjani et Antoine Blandin vont leur apporter le meilleur de la rénovation et de l’immobilier sur un plateau !

Qui fera l’unanimité auprès de Cathy et Jérôme ? La compétition est lancée !