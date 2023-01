Cette année, nous allons célébrer la Saint-Valentin avec Jean-Luc Reichmann, le Mister Love d’un soir et quatre couples d’amoureux fous, à l’occasion de la toute 1ère édition des "12 Coups de l’Amour" vendredi 10 février 2023 à 21:10 sur TF1.

Lors de cette soirée, nous parlerons d’Amour sous toutes ses formes. Qui sera sacré le couple d’amoureux de la Saint-Valentin ? Cupidon s’invite sur le plateau pour une soirée inédite avec Black M et son épouse, l’influenceuse Léa, l’amoureux fou Christophe Beaugrand sera aux côtés de son mari Ghislain, Chantal Ladesou nous donnera sa recette de 48 ans de mariage aux côtés de son mari Michel et le couple aux dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux NicoCapone et sa femme Daniela , s’affronteront dans une atmosphère chaleureuse et remplie … de Love !

L’amour triomphe-t-il toujours ? Nous le découvrirons avec les invités de Jean-Luc Reichmann qui passeront le test de la « Love Box », la grande nouveauté 2023 ! Les couples d’amoureux vont devoir prouver leur connexion, leur fusion, leur complicité et leur complémentarité à travers une série de questions sur leur vie de couple mais pas que ! Pendant 3 manches décisives, les invités affronteront les épreuves emblématiques de l’émission pour espérer remporter un maximum de points et une place en finale. Alors… attention aux réponses manquées…

Qui dit amour, dit surprise ! Cette ambiance romantique présage aussi de beaux moments pour notre public présent et les téléspectateurs qu’ils soient en couple ou célibataires. Ils pourront gagner de magnifiques cadeaux et un voyage romantique dans une destination de rêve !



L’amour se célèbrera également en chanson ! Amir partagera la scène avec Black M.

Jean-Luc Reichmann passera des "12 Coups de Midi" aux "12 Coups de Minuit" avec en fin de soirée de drôles de surprises.

La Saint-Valentin se fête cette année en avant-première le vendredi 10 février à 21;10 sur TF1 car il n’est jamais trop tôt … pour parler d’Amour !