"Les apprentis aventuriers" : La saison 6 arrive sur W9 lundi 13 février 2023

Lundi 13 février 2023 à 18:50, W9 débutera la diffusion de la 6ème saison du divertissement "Les apprentis aventuriers" présentée par Laurent Maistret.

Aux Philippines, isolés au cœur d’une nature sauvage et hostile, 20 courageux Apprentis Aventuriers se lancent le défi le plus incroyable de leur vie : survivre sur une plage avec rien… ou presque !

En arrivant sur l’île, les Apprentis sont répartis dans le plus grand secret sur 2 plages parfaitement identiques et ignorent tout de l’existence d’une seconde plage... et des nouvelles règles de la compétition ! Sur chaque plage, ils vont devoir affronter des conditions de vie difficiles : la fatigue, la faim et, surtout, combattre sans relâche pour conserver leur place dans l’aventure !

Si pour certains, résister devient trop difficile, il ne leur restera qu’une seule option : abandonner en sonnant la cloche !

Pour défendre leur place dans l’aventure, les Apprentis Aventuriers devront sur chaque plage :

S’affronter lors des grandes épreuves des perles dans l’espoir d’être les meilleurs et ainsi gagner un maximum de perles pour acquérir des vivres et du confort à l’épicerie.

Sortir vainqueurs des expéditions pour remporter la protection de Laurent qui les rendra invincibles lors de la cérémonie des votes.

Lors de la cérémonie des votes, les deux équipes désignées devront défendre leur place en s’affrontant lors du duel ! Et pour les perdants... L’élimination sera immédiate.

Les nouveautés de cette 6ème saison

2 plages, 2 fois plus de compétition et 2 fois plus de difficultés !

Réparties en 10 équipes sur 2 plages parfaitement identiques, les Apprentis Aventuriers vont vivre la même compétition. Ils vont lutter et résister avec le même objectif en tête : être en finale ! Le combat sera difficile, mais chaque équipe découvrira sa capacité à se battre, à se dépasser mais aussi à s’adapter et à rester soudée... Seules les 3 meilleures équipes de chaque plage accéderont, non pas à la finale, mais à la seconde partie de l’aventure lors de la grande révélation de Laurent.

La grande révélation

En milieu d’aventure, Laurent décide de corser la compétition !

En découvrant que l’aventure est loin d’être finie et que leur place en finale n’est pas du tout acquise, les Apprentis Aventuriers vont devoir puiser dans leurs forces et leur mental pour ne rien lâcher. La compétition s’accélère, entre les 6 meilleures équipes de la saison, la lutte sera féroce... Surtout que Laurent n’a pas fini de les surprendre !

Les disparitions

Pour le passage à la grande finale qui se jouera entre 3 équipes seulement, Laurent a décidé de mettre une nouvelle fois à l’épreuve les Apprentis. Il va faire disparaître un membre de chaque équipe de la plage en obligeant les autres à les « regagner » pour reformer leur duo et ainsi remporter leur place en finale. En testant la force des binômes, leur confiance en l’autre et leur pugnacité, Laurent permet ainsi aux 3 équipes les plus solidaires d’accéder à la grande finale.

Les deux premiers épisodes inédits seront diffusés lundi 13 février 2023 à 18:50. Puis, chaque jour de la semaine, W9 rediffusera à 18:50 l'épisode la veille et un épisode inédit à 19:50.