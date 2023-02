"Les reines de la route" : 8ème épisode sur 6ter jeudi 9 février 2023 (vidéo)

Jeudi 9 février 2023 à 21:05, 6ter vous proposera de découvrir le 8ème épisode inédit de la 3ème saison de la série documentaire "Les reines de la route".

Dans cette nouvelle saison, les Reines vont vous faire vibrer aux commandes de machines inédites, toutes plus impressionnantes les unes que les autres et effectuer des chargements et déchargements aussi complexes que spectaculaires.

Pour la première fois dans Les Reines de la route, découvrez le quotidien de conductrices au volant d’un porte-char en convoi exceptionnel ou d’un imposant camion grue, mais également l’aventure d’une routière partie en double convoi avec sa patronne…

Épisode 8

Frédérique continue sa mission en convoi exceptionnel avec l'aide d'une voiture pilote. Très sérieuse et appliquée dans sa conduite, elle doit absolument rester calme.

Nathalie se prépare pour sa mission durant laquelle elle va devoir faire des allers-retours entre un client et un terrain pour pouvoir construire un village de chantier étape par étape. Sur place, elle effectue des manœuvres très délicates avec le garde-corps puis avec le module.

Émilie poursuit sa mission en Allemagne et livre progressivement tous ses clients. Souvent, elle se retrouve obligée à communiquer en allemand, ce qui n’est pas son fort.

Romane fait route vers Antibes avec son porte-voiture. De client en client, elle enchaîne les galères de livraison et se retrouve obligée de décharger sur la route.

Au port de Marseille, Rasha charge du mobilier de jardin puis part en direction de l'Espagne. Arrivée sur des routes nouvelles, elle perd ses repères et s’inquiète de devoir dormir dans des endroits qu’elle juge non-sécurisés.

Après la diffusion de cet épisode inédit, 6ter vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes des précédentes saisons.