"Total réno France : Déco sur mesure" à Marseille et Wattrelos jeudi 9 février 2023 sur RMC Story

Jeudi 9 février 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes inédits de "Total réno France : Déco sur mesure" à Marseille et Wattrelos.

Aujourd’hui en France, le marché de la rénovation et de la décoration pèse plus de 60 milliards d’euros, avec une croissance de près de 10 % chaque année. Un marché en pleine expansion qui répond à une forte demande des français qui veulent personnaliser leur habitation. Mais pour beaucoup, faire réaliser des travaux de rénovation peut être un véritable enfer. Trouver des artisans disponibles et de confiance est une véritable gageure.

Pendant un an, les équipes de "Total réno France" ont suivi une société de rénovation en plein travail sur plusieurs chantiers à travers toute la France. Et pour tous ces projets, ils ont mis beaucoup d’engagement, de créativité et d’énergie. Mais ils ont aussi subi le stress et la pression des délais. Tout cela pour qu’au final, le résultat soit à la hauteur des espérances des clients, et qu’ils profitent au quotidien d’une décoration sur mesure.

21:10 Épisode 1 Marseille

Mathilde et Romain, jeunes parents d’un petit Gaspard, viennent d’acheter un appartement au coeur de Marseille de 180m2. Un superbe duplex en rez-de-jardin. Mais problème, il faut tout rénover car la personne âgée qui vivait auparavant dans les lieux n’avait pas fait de travaux de rénovation, ni de décoration, depuis plus de 50 ans !

Pour un budget de 200.000€, l’entreprise de rénovation dirigée par Charlotte va tout refaire, du sol au plafond. La responsable va superviser ce chantier pharaonique de 7 mois, où les propriétaires ne seront jamais très loin pour vérifier l’avancée des travaux.

22:15 Épisode 2 Wattrelos

Dans le Nord de la France, dans la métropole de Lille, Vincent s’est récemment séparé et vient d’acquérir une maison pour s’y loger avec ses 3 enfants. Problème, la maison ne compte que 2 chambres. Mais si Vincent a investi c’est qu’il souhaite aménager les combles de 50m2 pour y réaliser les 2 chambres manquantes.

Dans son budget de 45.000€, Vincent souhaite aussi aménager une buanderie et une salle de bain dans sa chambre. Un chantier d’envergure commence pour l’entreprise de rénovation de Lille