Les invités de "Nouvelle Star, 20 ans" sur M6 mercredi 15 février 2023 (vidéo)

Mercredi 15 février 2023 à 21:10, "Nouvelle Star" fera son grand retour sur M6 pour la première soirée consacrée à son 20ème anniversaire présentée par Karine Le Marchand.

Le jeudi 27 mars 2003 à 20:50, M6 lançait un nouveau télécrochet qui allait marquer à jamais la télévision. Son titre original "À la recherche de la nouvelle star".

Des milliers d’apprentis chanteurs passaient la journée dans de longues files d’attente, écoutant fébrilement leur baladeur CD pour tuer le temps. Ils avaient tous un rêve : réussir l’audition de leur vie.

Face à eux, un jury de quatre professionnels de la musique, réputé pour ne pas avoir “de la merde dans les oreilles” et doté d’une grande responsabilité : dénicher LA Nouvelle Star de demain.

Le générique résonne encore dans notre tête, comme ces impitoyables bleus et rouges qui ont hanté bien des candidats...

Vous ne rêvez pas, "Nouvelle Star" célèbre (déjà)... ses 20 ans !

L’émission culte des années 2000, portée par les succès de Julien Doré, Amel Bent, Christophe Willem ou encore Camélia Jordana, revient pour deux soirées évènements à la (re)découverte de ses plus grands moments.

Accompagnée de tous ceux qui nous ont fait vibrer, talents, gagnants, jurés, mais aussi animateurs et musiciens, Karine Le Marchand sera la maîtresse de cérémonie d’un saut dans le temps à la hauteur du phénomène.

Au programme : des retrouvailles chargées en émotion, des reprises incontournables, des duos/trios cultes ou inédits, de savoureux magnétos et de nombreuses confidences sur les années Nouvelle Star.

Le jury reconstitué

Pointu, passionné et rebelle, le jury composé de Marianne James, André Manoukian, Dove Attia et Manu Katché, surnommé “Les 4 fantastiques”, a marqué toute une génération.

Leurs avis très tranchés, leurs punchlines, leurs envolées passionnées et leurs coups de gueules ont ravi, ému ou offusqué candidats et téléspectateurs durant leurs 4 saisons passées ensemble.

Pour la première fois depuis leurs exploits, retrouvez- les à nouveau réunis à l’occasion de cet anniversaire évènement ! Ils reviendront sur leurs plus grands souvenirs, les parcours des talents qu’ils ont dénichés et revivront non sans émotion les reprises mythiques de “leurs enfants”. Des confidences toujours sans la moindre langue de bois.

Marco Prince, leader du groupe FFF et juge de la 8ème saison, sera également de passage pour partager ses souvenirs de la saison qui avait couronné Luce.

Sans oublier les meilleurs moments de Lio, Sinclair, Philippe Manœuvre et tous les autres jurés de l’émission dans de nombreuses compilations best of.

Une trentaine de Nouvelles Stars réunies pour la première fois

Pendant des années, Nouvelle Star a déniché des dizaines de talents qui grâce à l’émission ont pu embrasser leur rêve de carrière. 20 ans plus tard, une trentaine d’entre eux se retrouvent pour la première fois afin de partager les souvenirs d’une expérience qui a changé leur vie. Surtout, ils vous réservent bien des surprises en reprenant les morceaux qui les ont rendus célèbres :

Le déchirant “Calling you” de Miss Dominique en demi-finale de la saison 4, l’étincelant “Sunny” de “la tortue” Christophe Willem pour ses premiers pas à Baltard, “La Bohême” d’Amel Bent, le “Coup de soleil” de Camélia Jordana, Les “Mots bleus” de Thierry Amiel en finale de la saison 1, l’incroyable “All by myself” de Myriam Abel, le Nirvana de Steve Estatoff, “Knockin’ on heaven’s door” de l’inoubliable audition d’Amandine Bourgeois, ou encore “Just the two of us” de la plus crooneuse des auditions avec Benjamin Siksou.

Les 20 ans de Nouvelle Star mélangeront avec délice les versions d’aujourd’hui et les prestations cultes de l’époque Baltard, de l’inédit au parfum de grands moments de télévision.

Les Nouvelles Stars

Retrouvez 20 ans après Thierry Amiel (saison 1), Amel Bent, Steve Estatof (saison 2), Myriam Abel, Roland Karl (saison 3), Christophe Willem, Miss Dominique, Cyndy Santos, Bruno Moneroe, Florian Lesca, Beverly Sonego (saison 4), Julien Doré, Pierre Darmon, Julie Mazi, Gaëtane Abrial, Tigane Drammeh (saison 5), Amandine Bourgeois, Benjamin Siksou, Ycare, Thomas Marfisi, Cédric Oheix, Lucile Luzely (saison 6), Camélia Jordana, Dalé Grenoble (saison 7), François Raoult, Ramon Mirabet (saison 8).

Tous les meilleurs moments des années Nouvelle Star

Outre un retour sur les success stories des plus grands artistes de l’histoire du show, Nouvelle Star les 20 ans proposera également une compilation des meilleurs moments de l’émission. Et il y en a eu !

Des coups de gueule sans filtres du jury aux fous rires incontrôlables en passant par les moments les plus bouleversants, revivez 8 années de castings ! Les plus belles auditions, le redoutable théâtre, les prestations live à couper le souffle.... Sans oublier bien sûr le meilleur des inoubliables... car que serait Nouvelle Star sans ses inoubliables casseroles !