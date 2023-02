"Retour à l'instinct primaire" saison 5 : Les épisodes 5 & 6 diffusés sur RMC Story samedi 18 février 2023

Samedi 18 février 2023 à 21:10, RMC Story diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 5ème saison de "Retour à l'instinct primaire : restons groupés".

6 des meilleurs binômes de l’histoire de cette compétition hors norme s’embarquent dans une aventure complètement folle : 40 jours et 40 nuits, sans nourriture, sans eau et sans vêtement. Pour gagner, ils devront apprivoiser leur environnement, échapper aux pièges qui les guettent à chaque pas, repousser toutes leurs limites.

12 candidats au défi d’une des plus impitoyables régions d’Afrique, dont la loi depuis des millénaires est aussi simple qu’absolue : seuls les plus forts survivent ! Et alors que la température suffocante devient insupportable, les candidats n’ont plus d’autre choix : chasser ou être chassés.

La compétition se fait chaque jour de plus en plus dure : il faut bientôt se battre contre une attaque de crocodiles hyper agressifs, le chaos guette, ainsi que la tentation de la première auto-exclusion du défi.

Quel candidat sera assez fort pour relever le défi de cette compétition impitoyable ?

21:05 Épisode 5x05 Pas de calme après la tempête



Makani se rend dans la vallée pour trouver une nouvelle tribu. Ryan élabore un plan très risqué pour avoir du gibier. La chaleur oblige un survivaliste à quitter l'aventure.

22:00 Épisode 5x06 Point de non retour



Une alliance inattendue permet de tuer la première grosse proie alors que Suzanne s'éloigne de Seth. Lors d'une mission de chasse, Ryan se retrouve entouré de dangereux prédateurs.