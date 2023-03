"La nuit du Ramadan" sera diffusée mercredi 19 avril 2023 sur France 2 : les invités

Mercredi 19 avril 2023 à 23:55, Myriam Seurat et Zohra Ben Miloud présenteront "La nuit du Ramadan", un rendez-vous désormais incontournable sur France 2.

Cette nouvelle édition, coprésentée par Myriam Seurat et Zohra Ben Miloud, depuis la Petite Halle de la Villette, sera placée sous le signe du voyage et de la rencontre des cultures.

De l’Asie au Maghreb, en passant par la Libye, la Syrie, l’Irak, le Sénégal ou les Comores, nous verrons comment le Ramadan est célébré à travers le monde. Trois chefs, d’Algérie, d’Indonésie et des Comores, vous feront partager leurs meilleures spécialités pour le Ramadan.

Sur scène, des artistes aux multiples origines et styles musicaux riches et variés – Imany, Chimène Badi, Tété, Charlie Winston, Amel Brahim-Djelloul, Sly Johnson, et aussi Rabie Houti Band, Nizar, White Feet-Nasser Ben Dadoo, Cheb Tarik, le roi du raï – nous feront vibrer…

Mais le Ramadan, c’est surtout la spiritualité, la générosité et le partage. Myriam Seurat et Zohra Ben Miloud irons donc à la rencontre de personnalités qui témoigneront de leur engagement et des valeurs qui les animent :

Mohamed Bajrafil, théologien et ambassadeur des Comores auprès de l’Unesco,

Rachid Arar, fondateur de La Table ouverte,

Olivier Marteau, coordinateur MSF.

Et plusieurs témoignages de Français qui nous raconteront « leur Ramadan ».

L'émission sera rediffusée vendredi 21 avril à 21:10 sur Culturebox.