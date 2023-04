"La Méthode Cauet" de retour sur C8 jeudi 27 avril avec Cauet & Cécile de Ménibus

Emission culte diffusée sur TF1 de 2003 à 2008, "La méthode Cauet" fera son grand retour sur C8 jeudi 27 avril à 21:10 pour célébrer son 20ème anniversaire.

C8 vous propose 2 primes exceptionnels pour fêter les 20 ans de l’émission, devenue culte, "La Méthode Cauet" !

Sébastien Cauet accompagné de Cécile de Ménibus vont vous faire revivre les grandes heures de "La Méthode Cauet".

"La Méthode Cauet" c’est plus de 260 émissions pendant 6 saisons ! Un rendez-vous hebdomadaire qui rassemblait près de 4 millions de téléspectateurs chaque jeudi sur TF1.

Des invités prestigieux et des séquences inoubliables qui ont marqué l’histoire de la télévision à découvrir ou redécouvrir : Will Smith, Sylvester Stallone, Céline Dion, Franck Dubosc, Jean Dujardin, Eric et Ramzy, Michael Youn, Franck Dubosc, Kevin Costner, Pascal Obispo, Cyril Hanouna, Omar et Fred, Adriana Karembeu, Amel Bent, Johnny Hallyday… qui se sont tous prêtés non seulement au jeu de l’interview et du capteur, mais aussi et surtout aux sketchs et parodies de cette équipe déjantée.

Le premier prime anniversaire de "La Méthode Cauet" sera diffusé jeudi 27 avril 2023 à 21:20 sur C8.