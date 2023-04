Eurovision Junior 2023 : Nice accueillera le concours le 26 novembre 2023

Après la victoire de Lissandro qui représentait la France lors du dernier Eurovision Junior 2022 en Arménie et après avoir organisé le concours à Paris, les équipes de France Télévisions sont heureuses d'annoncer que Nice sera la ville hôte pour l'édition 2023.

Le 21ème Concours Eurovision de la Chanson junior se déroulera le dimanche 26 novembre depuis le Palais Nikaïa.

Temple de la musique, cette salle de concert est une étape incontournable des tournées en France, permettant à Nice d’accueillir les plus grandes têtes d’affiches et les événements les plus prestigieux.

Réservé aux 9-14 ans, le concours permet à une vingtaine de jeunes talents de promouvoir leur musique à travers l'Europe, l'Asie centrale et l'Australie.

En novembre prochain, la France fêtera également sa septième participation au concours.

Christian Estrosi, maire de Nice, président de la Métropole Nice Côte d’Azur, président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur :

« C’est un honneur pour la ville de Nice d'accueillir une compétition européenne de renom comme l’Eurovision Junior qui rassemble une vingtaine de pays participants et plus de 33 millions de téléspectateurs. Nice, c’est un paysage unique, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, qui sera un écrin exceptionnel pour mettre en lumière les candidats à l’Eurovision Junior. Mais c’est bien plus encore. Faire confiance à la ville de Nice pour accueillir et organiser au sein de notre Palais Nikaïa cette soirée unique est une preuve que nous sommes une métropole européenne organisatrice d’événements mondiaux, notamment culturels.



L’Eurovision Junior permettra à la ville de Nice de rayonner une nouvelle fois dans toute l’Europe grâce à une importante couverture médiatique avec 200 journalistes présents et une forte visibilité sur les réseaux sociaux. Des retombées économiques importantes sont à prévoir, avec plus de 5 000 nuitées générées rien que pour l'événement. »

Delphine Ernotte-Cunci, présidente de France Télévisions et présidente de l'UER :

« France Télévisions est fier d’accueillir de jeunes artistes venus de toute l’Europe et au-delà pour célébrer le pouvoir fédérateur de la musique. Je suis très heureuse que cette deuxième édition de l’Eurovision Junior organisée par la France se tienne à Nice, une ville d’histoire et de culture emblématique de notre pays. Cette année encore, l’Eurovision Junior enchantera les petits et les grands, qui seront très nombreux à suivre cet événement festif et populaire au Palais Nikaïa et sur les antennes des médias publics membres de l’UER. »

Martin Österdahl, superviseur exécutif de l'Eurovision Song Contest :

« Nous sommes ravis de revenir en France pour le 21e Concours Eurovision de la Chanson junior, deux ans seulement après avoir organisé un événement spectaculaire à Paris. L'équipe de France Télévisions a l'expérience, la vision et la passion nécessaires pour créer quelque chose de vraiment magique à Nice en novembre et nous sommes impatients de travailler avec eux dans les mois à venir sur un nouveau spectacle passionnant. »

Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française :

« Après une 1re victoire en 2020 avec Valentina, la France a remporté une nouvelle fois l’Eurovision Junior en décembre grâce à Lissandro que nous félicitons encore ! Quelle fierté pour France Télévisions et toute la délégation française !



2023, l’aventure recommence ! Quel honneur d’avoir la chance d’organiser et de produire à nouveau en France l’un des plus grands shows musicals européens aux côtés de l’UER, de toutes les délégations et de tous les jeunes artistes ! L’Eurovision Junior est un concours bienveillant qui montre à quel point la puissance culturelle et musicale de nos nouvelles générations est présente dans le monde.



Enfin, quelle chance d’être accueillis comme nous le sommes par la ville de Nice, la fameuse et iconique “French Riviera”, dotée d’une aura internationale. Merci à son maire, Christian Estrosi, et à toutes ses équipes. Le Palais Nikaïa est une salle incroyable pour imaginer un show unique et exceptionnel ! Nous nous réjouissons de penser, créer, innover et mettre en avant notre “French touch” pour faire rayonner, le 26 novembre prochain, l’Eurovision Junior 2023 partout en Europe. »