"La Nuit des Molières" lundi 24 avril 2023 sur France 3 avec Alexis Michalik

Lundi 24 avril 2023 à partir de 21:10, France 3 retransmettra en léger différé du Théâtre de Paris la 34ème cérémonie des "Molières".

Cette cérémonie orchestrée cette année par Alexis Michalik accompagné de Nicole Ferroni, Benoît Cauden, Laura Domenge, Pierre Benezit, Véronique Hatat, est d’abord et surtout l’occasion de pouvoir, l’espace d’une soirée, retrouver dans une salle une belle partie de la grande famille du spectacle vivant français.

Cet événement distinguera ainsi, à travers 19 récompenses, le meilleur de la saison 2022-2023.

Depuis 1987, Les Molières saluent chaque année les artistes et les spectacles les plus remarquables de la saison, réunissant tous les genres et tous les théâtres, publics comme privés.

Après la diffusion de la cérémonie, France 3 diffusera la pièce "Guermantes" qui viendra clôre la semaine la semaine « Coups de théâtre » de France Télévisions.