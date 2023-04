"Un dîner presque parfait" : Spéciale Famille de Star sur W9 du 24 au 28 avril 2023

Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2023 à 18:50 sur W9, "Un dîner presque parfait" décide de jouer au jeu des 7 familles en invitant à sa table 5 candidats ayant tous un lien de parenté avec une star française.

Mode Mode enquête activé : nos cuisiniers vont non seulement devoir exceller en cuisine, mais également trouver cette fameuse personnalité publique qui se cache dans la famille de chacun de leurs concurrents. Aucun point bonus ne sera attribué aux meilleurs Sherlock Holmes, ils remporteront uniquement l’admiration de leurs camarades ! Avec tout ça, espérons que nos candidats n’en n’oublient pas leurs talents culinaires...

Alors, lequel d’entre eux saura convaincre ses invités et remportera le titre de « meilleur hôte de la semaine » ?

Au menu de cette semaine inédite :

Lundi c’est Maya, fille d’un célèbre champion olympique, qui ouvrira le bal de cette semaine de compétition. Cette jeune danseuse ultra-sensible de 20 ans a hérité d’un certain sens de la compétition de son père. Pour mettre toutes les chances de son côté elle va donc proposer sa recette familiale du pot-au-feu et qui sait, un invité surprise, viendra peut-être la rejoindre et lui donner un coup de main... ?

Mardi c’est Afi, coach sportif et frère d’un des rappeurs les plus populaires de France qui passera derrière les fourneaux. Attention, après avoir été très critique la veille, cet appétit insatiable est attendu au tournant... Réussira-t-il tout de même à mettre ses convives dans sa poche et à accéder au top du classement ?

Mercredi c’est Dorine, la nièce d’une icône mondiale du football qui va se démener pour gagner cette semaine de compétition. Ce gros caractère à l’image de son oncle, possède à la fois un tempérament de glace et de feu. Pour son dîner, Dorine va proposer à ses convives un tour du monde des saveurs, de l’Afrique et d’Asie. Va-t-elle réussir à embarquer avec elle ses convives dans road-trip culinaire ?

Jeudi c’est Vanille, fille d’un célèbre chanteur aux 17 millions de disques vendus et une des personnalités préférées des Français. Cette artiste, auteure et compositrice, partage avec son père la passion de la musique. La jeune femme douce au tempérament tranquille, mettra en avant une cuisine saine et uniquement végétarienne. Cette prise de risque paiera-t-elle et satisfera-t-elle ses invités les plus voraces ?

Vendredi c’est Salya, mère d’une célèbre influenceuse à l’accent du Sud qui va clôturer cette semaine de compétition. Perspicace et joueuse, elle va tout faire pour découvrir la véritable identité des stars de la famille de ses camarades. Cette maman poule et explosive va choisir de transporter ses invités dans un véritable conte des 1001 nuits avec une cuisine orientale et généreuse. Notre enquêtrice en chef sera-t-elle être aussi bonne cuisinière que détective ?