"Taratata 100 % live" vendredi 28 avril 2023 sur France 2, les invités de Nagui - Vidéo

Vendredi 28 avril à 23:25, Nagui vous proposera un nouveau numéro inédit de "Taratata 100% live". Au programme : des duos, des reprises inédites, des confidences, de l'émotion et de la musique en live.

Pour ce troisième "Taratata 100 % live" inédit de l’année 2023, Nagui va accueillir, une fois encore, de nombreux artistes sur la scène de Taratata, et tous vont donner de la voix pour une soirée mémorable.

Michel Jonasz a choisi Taratata 100 % live pour faire une halte pendant sa tournée pour présenter son nouvel album, Chanter le blues, dans lequel il célèbre ce genre musical qu’il aime tant. Il nous offrira une reprise de Hit the road Jack de Ray Charles avec Faada Freddy. L’artiste sénégalais interprètera également un extrait de son nouvel EP Tables Will Return, enregistré uniquement avec des voix et des percussions corporelles.

Après quatre ans d’absence, Jain fait son grand retour avec un nouvel album pop baptisé The Fool, en référence à une carte de tarot marseillais. Elle présentera son nouveau single aux sonorités pop-folk.

Christophe Maé, l’un des performers live les plus reconnus en France, chantera en duo avec la diva africaine Angélique Kidjo son titre C’est drôle la vie, extrait de son 6ème album.

Skip The Use interprètera avec Lou Sirkis, chanteuse du groupe Toybloïd, son nouveau single Tout contre nature, véritable hymne à l’amour qui célèbre toutes les différences. Le groupe lillois sera ensuite rejoint par la révélation belge Mentissa. Ensemble, ils reprendront Un homme heureux, le grand succès de William Sheller.

Chacune des performances des invités de Nagui sera ponctuée par leurs confidences sur les moments ayant jalonné leur carrière, mais aussi par des parenthèses musicales acoustiques.

Votre rendez-vous musical en 2023, c’est toujours dans Taratata et nulle part ailleurs ! Bloquez votre vendredi 28 avril à 23:25 sur France 2.