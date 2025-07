"Indices" : Les affaires Anne Barbot et Christophe Belle sur T18 mardi 8 juillet 2025

Mardi 8 juillet 2025 à 20:35, T18 rediffusera deux numéros de la série documentaire "Indices" qui reviendront sur les affaires Anne Barbot et Christophe Belle.

Face à un crime, une seule solution pour les enquêteurs : faire parler les indices. Le crime parfait n'existe pas. Agression, enlèvement, meurtre, le responsable laisse toujours des traces derrière lui, aussi infimes soient-elles.

Ces indices, c'est aux enquêteurs de les recueillir et de les faire parler, grâce aux experts de la police technique et scientifique. Un travail de fourmi long et minutieux, essentiel pour faire la lumière sur les affaires les plus complexes.

À travers les témoignages d'experts, mais aussi de proches des victimes, Indices redéroule le fil d'enquêtes criminelles peu communes, pour que nous puissions enfin comprendre comment elles ont été résolues.

20:35 Les amants assassins : l'affaire Anne Barbot

Le 28 mars 2013, le corps d'Anne Barbot, 38 ans, est retrouvé carbonisé dans une forêt du Maine-et-Loire. La jeune femme avait disparu depuis quelques jours et son mari, accablé de douleur, multipliait les actions pour tenter de la retrouver. Quelques jours après le drame, le couple s'apprêtait à adopter un enfant.

Grâce à quelques indices patiemment récoltés, les gendarmes vont finir par découvrir qui a assassiné Anne Barbot et pourquoi, mettant en lumière une affaire particulièrement machiavélique.

21:35 Piège meurtrier dans la forêt : l'affaire Christophe Belle

Le 17 mai 2005, un cadavre est découvert dans un bois de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. L'homme est aussitôt identifié comme étant Christophe Belle, 40 ans, un talentueux pâtissier de renom. Il a été tué par balle et, à côté de son corps, les enquêteurs découvrent un sachet de cocaïne. S'agit-il d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants ?

C'est une enquête pleine de rebondissements que la Brigade Criminelle de Paris va devoir mener avant de découvrir l'incroyable vérité sur le meurtre de Christophe Belle.