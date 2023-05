"Le Grand Débarras, un tri à tout prix" mercredi 3 mai 2023 sur Gulli

Mercredi 3 mai 2023 à 21:05, Gulli vous proposera de découvrir le sixième numéro de l'émission "Le Grand Débarras, un tri à tout prix".

Depuis 2022, le pouvoir d’achat est le sujet de préoccupation N°1 des français. Un nou- veau format original débarque tous les mercredis dans le Gulli PRIME pour les aider car ils ne le savent pas toujours, mais il y a du pouvoir d’achat dans leur placard.

Chaque numéro de l'émission "Le Grand Débarras, un tri à tout prix" est incarné par un énergique duo d’expertes : Cécilia Chopo, coach en rangement et organisation d’intérieur, et Mathilde Vauprès, l’une des plus jeunes commissaires-priseurs de France. Elles auront 3 jours pour aider un foyer à désencombrer et trier son intérieur puis vendre au meilleur prix les objets dont il se sépare pour financer un projet.

Bienveillantes et pédagogues, Mathilde et Cécilia vont parcourir la France pour accompagner au mieux les familles et les aider à réaliser un rêve !

Objectif : 850€ pour le permis de conduire de Julie !

Dans ce nouveau numéro inédit, le duo se rend près de Marseille pour venir en aide à une mère de famille et sa fille étudiante qui fêtera bientôt ses 18 ans.

Majorité signifie autonomie, son plus beau cadeau serait donc de pouvoir passer son permis de conduire. En vendant leurs affaires et objets superflus, elles espèrent récupérer la somme nécessaire au financement du permis de conduire de Julie. Et ainsi lui permettre de prendre son envol...