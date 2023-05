"Cauchemar en cuisine" à Villefranche-de-Lauragais jeudi 4 mai 2023 sur M6 avec Philippe Etchebest - Vidéo

Jeudi 4 mai 2023 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Villefranche-de-Lauragais.

Dans ce numéro inédit de “Cauchemar en cuisine”, Philippe Etchebest se rend à Villefranche-de-Lauragais en Haute-Garonne pour venir en aide à Cindy, Tony et Christopher.

Ces trois frères et sœurs ont investi toutes leurs économies il y a 3 ans afin de reprendre un restaurant pour réaliser le rêve de Tony, cuisinier en restauration collective. Malheureusement, aujourd’hui, ils sont au bord de la faillite...

Pourtant, dès son arrivée, le chef a été surpris par leur concept : ici, tout est à volonté, entrées, plats desserts ! Et, sa grande surprise, même la viande, un produit pourtant cher, est disponible à foison ! Derrière ce concept qui peut plaire au plus grand nombre, la qualité fait parfois défaut et, lors du service, le chef a pu relever quelques lacunes en salle.

Malgré cela, Philippe Etchebest est face à un mystère : rien n’explique la situation dans laquelle cette fratrie se trouve aujourd’hui. À moins qu’on lui cache quelque chose…

Ce qui est sûr, c’est que le chef ne va pas tarder à faire éclater la vérité !