"Un dimanche à la campagne" : les invités de Frédéric Lopez le 7 mai 2023 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 7 mai 2023 à 16:55 pour “Un dimanche à la campagne”, une émission dans quelle l'animateur s'installe à la campagne pour recevoir trois invités le temps d'un week-end et d'un moment hors du temps.

Pour le retour de l'émission "Un Dimanche Campagne", Frédéric Lopez a invité trois grands talents qui ont dû rêver plus fort que les autres pour trouver leur place dans la lumière : Daniel Auteuil, Aure Atika et le chef Cyril Lignac.

Daniel Auteuil est l’un des plus grands acteurs français. Mais avant de triompher au cinéma dans le rôle d’Ugolin, ses talents de comédien n’ont pas toujours fait l’unanimité.

Révélée par le film « La vérité si je mens », la comédienne Aure Atika a dû s’inventer toute seule un destin d’actrice malgré une mère bohème et toxicomane.

Enfin, Star de la cuisine et de la télévision, Cyril Lignac est le chef le plus populaire de France. Et si aujourd’hui tout lui réussit, la recette du succès a parfois eu un goût très amer.

Cette semaine à nouveau, entre tournois de fléchettes, chansons et recettes succulentes, on va jusqu’au bout de nos rêves le temps d’un dimanche à la campagne.