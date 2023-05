"Vous reprendrez bien quelques sketches ?" de Chevallier & Laspalès sur C8 samedi 13 mai 2023

Samedi 13 mai 2023 à 21:15, C8 vous proposera de voir ou de revoir le spectacle “Vous reprendrez bien quelques sketches ?” de Chevallier & Laspalès enregistré le 25 avril 2015 à l’Olympia.

Cela fait déjà 30 ans que le tandem infernal fait des siennes sur les planches, aussi bien dans des two-men-shows qu’au théâtre, le premier amour de ces deux élèves du Cours Simon.

Caricaturant à merveille le français moyen, râleur et mesquin, ils sont en parfaite harmonie. L’un beau parleur et virevoltant, l’autre renfrogné et pince-sans-rire, ils partagent le même goût pour l’absurde, l’ironie et l’esprit de Robert Lamoureux et Francis Blanche n’est jamais bien loin.

Si « Le train pour Pau » et « La boulangerie » vous ont fait hurler de rire, ce spectacle est pour vous ! Enfin, « c’est vous qui voyez ! »…