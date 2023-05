"Basique, le concert" de Louise Attaque sur France 2 vendredi 19 mai 2023

Vendredi 19 mai 2023 à 22:55, "Basique, le concert" accueillera sur France 2 Louise Attaque pour une rencontre en toute intimité avec l'artiste lors d'une performance immersive dont la scénographie est unique.

Après quasiment trente années de carrière, l’iconique groupe de pop rock française, Louise Attaque, s’apprête à mettre le feu, dans Basique, le concert.

Portée par son chanteur, Gaëtan Roussel, épaulé par Arnaud Samuel et Robin Feix, la bande fait preuve d’une longévité rare, agrémentée de la sortie de cinq albums, trois rééditons, et une compilation. Leur album éponyme, paru en 1997, est aussi le premier de leur carrière. Il s’est actuellement écoulé à non loin de 3 millions d’exemplaires, ce qui constitue un record dans le paysage rock français. De quoi remplir jusqu’alors les plus grandes salles du territoire.

Pour vous, le groupe interprétera les tubes mythiques de son premier album, parmi lesquels au moins l’un d’eux a probablement déjà marqué votre esprit, « Je t'emmène au vent », ou encore « Ton invitation », « Léa ». Mais également des titres de leur dernier opus « Planète terre », paru l’année passée, comme « Sortir de l’ordinaire », « Nous, on veut vivre nous », « Dézipper ». L'occasion de redécouvrir le meilleur de la riche carrière de Louise Attaque, condensé en une heure, et chanté par Gaëtan Roussel, dont la voix n’a pas pris une ride.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, Louise Attaque évoluera au sein d’une mise en scène à son image, aussi intense que lumineuse.

Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.