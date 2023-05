Le concert "Stars 80, Encore !" sur France 2 samedi 20 mai 2023

Samedi 20 mai 2023 à 21:10, France 2 vous propose de chanter, de danser et de vivre un moment de folie avec les chanteurs emblématiques des années 80 avec la diffusion du concert-événement "Stars 80, Encore !".

Le phénomène Stars 80, qui a conquis plus de 4,5 millions de spectateurs en 15 ans, débarque sur France 2 pour un show inédit et exceptionnel sur la scène du Zénith de Nantes.

Emile & Images, Sabrina, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader, Phil Barney, William de Début de Soirée, Christiane de Zouk Machine, Joniece Jamison et Vivien Savage vous donnent rendez-vous pour danser et chanter sur leurs plus grands tubes, de Born to be alive à Boys, en passant par Les démons de minuit, Maldon ou encore Macumba…

Ils vous ont également concocté des surprises avec des reprises des chansons emblématiques des années 80. Alors, sortez les perruques et les paillettes, ce concert intemporel et intergénérationnel vous promet de passer une soirée de folie !

Stars 80, vous en voulez encore ? Vous en aurez samedi 20 mai 2023 à partir de 21:10 sur France 2 !