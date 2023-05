Cirque Le Roux : "The Elephant in the Room" sur Culturebox samedi 27 mai 2023

Délicieusement rétro et absolument original, le Cirque Le Roux nous plonge dans un univers monochrome fusionnant à merveille arts du cirque, films noirs hollywoodiens et comédie théâtrale. À découvrir sur Culturebox (France 4) samedi 27 mai 2023 à 21:10.

Le Cirque Le Roux vous invite en automne 1937, dans le somptueux château de Miss Betty. Importunée par son mari affligé, un valet bouffon et un courtisan concupiscent, celle-ci vient se mettre à l’écart des convives dans le salon-fumoir. Cigares, whisky, slapstick et acrobaties remarquables composent alors une intrigue amoureuse turbulente. La high society est secouée de mille rebondissements et « The Elephant in the room », calfeutré dans cette ambiance noire décadente, occupe de plus en plus de place…

Le Cirque Le Roux choisit le glamour et l’excentricité pour habiller de chic ses prouesses acrobatiques. Les quatre artistes maîtrisent tout, du décor aux costumes, des numéros de cirque les plus périlleux aux moindres frémissements d’une intrigue qui conjugue les thèmes éternels de l’amour, de l’amitié et des non-dits. On referme les pages de la première création du Cirque Le Roux ému et admiratif, dans l’attente du deuxième tome.

Auteurs : Lolita Costet-Antunes, Charlotte Saliou, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg et Yannick Thomas.

Interprètes : Grégory Arsenal, Lolita Costet, Yannick Thomas, Philip Rosenberg.