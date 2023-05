"La chanson de l'année" en direct des Arènes de Nimes le 17 juin sur TF1 avec Nikos Aliagas

Samedi 17 juin 2023 à 21:10, Nikos Aliagas présentera en direct des Arènes de Nimes la 19ème édition de "La chanson de l'année".

Pour sa 19ème édition, le grand show musical de TF1 fait son retour dans un lieu mythique : les Arènes de Nîmes en présence de tous les artistes qui ont marqué l’année et qui interpréteront leurs titres.

En plus du prix de La Chanson de l’année, des surprises et des nouveautés feront leur apparition cette année.

La liste des 15 chansons nommées pour le titre de Chanson de l’année sera dévoilée prochainement.

Pour la première fois, les téléspectateurs pourront voter en amont pour élire leur chanson de l’année, et ce jusqu’à fin de la soirée du 17 juin. Le prix sera annoncé au cours de la soirée en direct.

Parmi les invités de la soirée : Vianney et Mika, la promotion 2022 de la Star Academy, La petite culotte, Slimane, Pierre de Maere, Kendji Girac et Florent Pagny, Juliette Armanet, Claudio Capéo, Louane et plein d’autres…

Quel titre succèdera à « Rétine », interprété par Amir, chanson de l’année 2022 ?

Réponse le samedi 17 juin à 21:10 sur TF1 !