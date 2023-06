Malik Djoudi aux Francofolies de la Rochelle, mercredi 7 juin 2023 sur Culturebox

Mercredi 7 juin à partir de 21:10, Culturebox (France 4) vous proposera une soirée en compagnie de Malik Djoudi avec un concert et un documentaire consacrés au musicien à la croisée de la pop organique et de la musique électronique.

Repéré sur la scène des artistes émergents des Francofolies 2018, Malik Djoudi est un musicien dont la musique évoque à la fois mélancolie et espoir

À travers un concert et un documentaire, Culturebox vous propose de le (re)découvrir et vous garantit un moment électrisant à la croisée de la pop organique et de la musique électronique.

21:10 Le concert Malik Djoudi aux Francofolies de La Rochelle

Sélectionné en 2018 au Chantier des Francofolies, Malik Djoudi avait déjà conquis le public rochelais avec les sons électroniques de son album Tempéraments. Désormais accompagné d’un groupe, le chanteur poitevin fait son retour aux Francofolies de La Rochelle en 2022 sur la scène Jean-Louis-Foulquier : l’écrin idéal pour ses chansons de pop organiques, délicates et sensuelles.

21:55 Malik Djoudi, un roi qui chante

Malik Djoudi est auteur, compositeur, interprète, et il est devenu l’un des emblèmes les plus élégants du renouveau de la pop music en France.

Sa passion pour la musique est née à Poitiers, sa ville natale, où il passe son enfance à chanter avec sa mère. Mais le véritable déclic, il l’a eu à 10 ans, quand, tous les lundis, son instituteur faisait chanter aux écoliers les classiques de Brel et de Brassens. Depuis, son amour de la musique et son besoin viscéral de chanter ne l’ont jamais quitté.

Après être parti à la rencontre des proches du chanteur, c’est sur la scène du Théâtre Auditorium de Poitiers, là où souvent Malik s’est cherché et a rêvé d’être celui qu’il est enfin devenu, que Didier Varrod s’est entretenu avec Malik Djoudi, rembobinant ensemble le film de sa vie.