Samedi 8 juillet 2023 à 21:10, Jean-Luc Reichmann vous proposera sur TF1 « La Summer Party 2003 du Combat des Maîtres » des "12 coups de midi".

Jean-Luc Reichmann propose une une soirée exceptionnelle emplie de nouveautés, de soleil, de pétillant, de jeux, de chaises longues et de citronnades : « La Summer Party » des "12 Coups" dans laquelle vont s’affronter les meilleurs Maîtres de Midi de l’histoire du programme.



Après une semaine de compétition acharnée dans laquelle 32 Maîtres de Midi ont brillé, 8 d’entre eux ont gagné leur place pour conquérir le titre de Maître des Maîtres de l’été 2023 des 12 Coups.



A leur côté, des invités d’honneur : Patrick Bruel et Elodie Poux apporteront leur connaissance et leur bonne humeur mais aussi Booder qui dansera au son des platines du DJ masqué « Sound of Legend » invité pour mettre le feu sur le dancefloor.

Ils pourront faire gagner aux concurrents et à un invité tiré au sort dans le public : un voyage extraordinaire de plusieurs milliers de kilomètres autour du monde !

De nombreuses nouveautés viendront pimenter cette soirée : de nouvelles manches de rapidité, des quiz en images, des duels au sommet à 3 et une magnifique invitation au voyage à vivre en famille.

Une soirée déjantée pour fêter les 13 ans de l’émission devenue culte et dans laquelle le thermomètre du kiff va exploser !

A l’issue de ce prime, il n’en restera qu’un… le plus grand Maître des Maîtres 2023 !

Rendez-vous le samedi 8 juillet, à 21:10 sur TF1, pour la « Summer Party 2023 du Combat des Maîtres », sous le soleil des 12 Coups, ensoleillée par Jean-Luc Reichmann.