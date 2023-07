David Guetta en direct du Main Square Festival sur France 2 dimanche 2 juillet 2023

Dans le cadre de sa programmation « L’été des festivals », France 2 vous propose de vivre en direct le concert de David Guetta au Main Square Festival dimanche 2 juillet 2023 à partir de 23:15.

Le célèbre DJ David Guetta est l'une des têtes d'affiche du Main Square Festival qui se joue dans la citadelle d'Arras, monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'est déjà produit 2 fois au Main Square Festival en 2010 avec le goupe Black Eyed Peas puis en 2014.

Artiste, dj, producteur de musiques, quatrième artiste le plus streamé sur la plateforme Spotify dans le monde, David Guetta est désormais une légende.

Il représente plus de 35 milliards de streams, 50 millions de disques, il a collaboré avec les plus grandes stars de la pop dans le monde (SIA, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Shakira, Ariana Grande...) et a été élu 3 fois meilleur DJ au monde au prestigieux classement Top 100 DJ Mag. Son dernier single "Baby don't hurt me" était classé numéro 1 des radios en France la semaine dernière.

C'est toujours un point d'honneur pour David Guetta que de participer aux plus grands festivals pour y partager son sens de la fête et y faire danser petits et grands !