"La photo parfaite" : un nouveau divertissement sur M6 avec Stéphane Rotenberg

Au cours de la saison 2023/2024, M6 vous proposera de découvir "La photo parfaite", un nouveau divertissement présenté par Stéphane Rotenberg.

Avec l’avènement des smartphones et des réseaux sociaux, la photographie fait partie intégrante de la vie de tous aujourd’hui. C’est l’activité de loisir la plus répandue en France et plus d’un Français sur deux la pratique...

Pourtant bon nombre d’entre nous ignorons comment réaliser la photo parfaite ! Cette compétition d’un nouveau genre propose de donner à tout un chacun ces connaissances tout en se divertissant.

6 célébrités, Adriana Karembeu, Denitsa Ikonomova, Antoine Duléry, Black M, Alizé Lim et Michel Sarran vont s’affronter à travers différentes épreuves que ce soit en décor, en sujet, en type d’appareil...

Pour animer ce concours, Stéphane Rotenberg sera accompagné par 2 photographes reconnus, Renaud Corlouër et Aline Deschamps, qui auront pour objectif d’accompagner et juger les œuvres de chaque candidat.

Un photographe spécialisé pour chaque thématique se joindra également au jury pour les aider à juger les célébrités durant chaque épreuve.

Au terme de la compétition, un seul candidat sera sacré grand vainqueur et aura le privilège de voir son plus beau cliché publié dans une célèbre revue.