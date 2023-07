"Hit List" : un nouveau jeu musical sur M6 avec Elodie Gossuin et Issa Doumbia

"Hit List", le plus grand jeu de blind test jamais organisé en France, va prochainement arriver sur M6 avec Elodie Gossuin et Issa Doumbia.

Ils sont amis, frères et sœurs, en couple ou encore collègues... Chaque jour, Élodie Gossuin et Issa Doumbia accueilleront de nouveaux duos de joueurs qui viendront tenter de détrôner les champions de "Hit List".

Mais attention, pour gagner, il faudra trouver à la fois le titre et l’interprète des chansons ! Le duo qui arrivera en finale aura la possibilité de décrocher une cagnotte qui augmentera de jour en jour mais également de revenir le lendemain pour défendre son titre de champion.

Ce nouveau jeu inédit vous fera jouer, chanter, danser et vous permettra de vous amuser avec les plus grands titres français et internationaux.

À découvrir à la rentrée sur M6...