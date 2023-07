"Macbeth" de Giuseppe Verdi au Festival de Salzbourg 2023 sur ARTE samedi 29 juillet 2023

En léger différé de Salzbourg, l'audacieux Krzysztof Warlikowski revisite le plus puissant des opéras shakespeariens de Verdi, avec le baryton Vladislav Sulimsky et la soprano Asmik Grigorian dans le rôle des époux meurtriers. À voir sur ARTE samedi 29 juillet 2023 à 22:20.

Après une bataille victorieuse, trois sorcières prédisent à Macbeth, qui commande l'armée du roi Duncan, qu'il montera sur le trône d'Écosse. Poussé par son épouse à forcer le destin, il profite du séjour du monarque dans leur château pour l'assassiner...

Cruauté et vulnérabilité

Trois ans après Elektra de Strauss, le metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski, adepte des tragédies grecques et shakespeariennes, fait son retour à Salzbourg avec le premier des opéras (Othello et Falstaff complétant le trio) que Verdi a tirés des pièces du "barde de Stratford".

D'une intensité dramatique inouïe, cette oeuvre, qui traite de la vulnérabilité humaine et du besoin de croire face à l'inconnu, exige des voix exceptionnelles, mais aussi des acteurs remarquables.

Accompagnés par l'Orchestre philharmonique de Vienne, sous la baguette du chef suisse Philippe Jordan, le baryton biélorusse Vladislav Sulimsky et la soprano lituanienne Asmik Grigorian - que le New York Times a sacrée "l'un des plus fervents talents dramatiques" - incarnent le couple maudit, uni dans sa passion, sa folie et ses actes sanglants. Une nouvelle production retransmise en léger différé de l'édition 2023 du Festival de Salzbourg.