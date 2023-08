Premier numéro de "Ma mère, ton père, l’amour et moi" sur TF1 jeudi 3 août 2023

Jeudi 3 août 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de décovir le premier numéro de "Ma mère, ton père, l’amour et moi" une nouvelle émission de dating.

Présentée par Hélène Mannarino et produite par ITV Studios France, cette émission est l'adaptation française du format international « My Mum Your Dad » librement inspirée de la version australienne diffusée sur Nine. Une émission de rencontre inédite, empreinte d’authenticité, d'humanité, d'humour et d'amour et qui place la famille au cœur du programme.

Huit parents célibataires, inscrits par leurs propres enfants, intègrent un séjour romantique pas comme les autres dans l’espoir de trouver l’amour. Après un passé sentimental parfois compliqué, ils sont prêts à ouvrir leur cœur à nouveau. Ces quatre mères et quatre pères de famille vont vivre ensemble dans une sublime maison en Provence pour entamer un nouveau chapitre de leur vie amoureuse.

Tout au long de ce séjour romantique, les parents célibataires seront guidés par des experts. Ces derniers leur organiseront des ateliers de coaching sur-mesure pour apprendre à se connaître et se rapprocher, des rendez-vous à deux dans des endroits magnifiques mais aussi différentes activités pour partager des moments de convivialité et de complicité.

Mais ce séjour va prendre une tournure inédite ! Car ce qu’ils ignorent tous… C’est que ce sont leurs propres enfants (tous majeurs) qui se cachent derrière ces mystérieux experts à l’origine de ce planning de rêve ! Qui de mieux que les enfants, qui connaissent par cœur leurs parents, pour les aider à trouver l’amour ?

Installés dans une maison à seulement 200 mètres de leurs parents… Les enfants vont pouvoir TOUT voir et TOUT analyser dans le plus grand des secrets, grâce à une multitude d’écrans !

Ils vont ainsi décider des rendez-vous entre parents, proposer des activités ou encore orchestrer les rapprochements… Dans l’humour et la bienveillance !

Les enfants vont découvrir - parfois amusés, parfois gênés ! - leurs parents comme ils ne les ont jamais vus !

Les enfants pensent connaitre leurs parents mieux que personne mais feront-ils les bons choix ? Quelle réaction auront les parents en découvrant que leurs propres enfants ont joué au cupidon secret ? Trouveront-ils enfin l’amour sous le regard de leurs enfants ?