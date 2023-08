"Le plus grand karaoké de France" : spéciale « Tubes de légende » sur M6 jeudi 24 août 2023

Jeudi 24 août 2023 à 21:10 sur M6, Éric Antoine et Élodie Gossuin présenteront sur M6 un nouveau numéro du "Plus grand karaoké de France" consacré aux tubes de légende.

Éric Antoine et Élodie Gossuin vous donnent rendez-vous our une nouvelle soirée au cœur du court Philippe Chatrier au stade Roland Garros !

Dans les gradins, toujours 1000 participants prêts à donner de la voix et faire la fête pour une soirée exceptionnelle…

Gims, Pascal Obispo, Vitaa, Gilbert Montagné, Christophe Willem, Chimène Badi... De nombreux artistes seront sur scène pour une playlist 100 % « Tubes de Légende » avec les plus grands hits de karaoké à l’honneur ! Et chez vous, faites la fête avec nous en suivant vous aussi les paroles !

Dans les gradins, 1000 participants survoltés sont équipés d’un système de micro unique et inédit. Ils vont chanter en même temps que l’artiste pendant sa performance, en suivant les paroles comme dans un vrai karaoké. Dans les coulisses, un jury d’experts les écoute et sélectionne les plus talentueux tout au long de la soirée ! Alors, qui sera le meilleur chanteur de Karaoké ?

"Le plus grand karaoké de France - tubes de légende" c’est le rendez-vous musical à ne pas rater… d’ailleurs, quelques VIP fans de l’émission se sont glissés parmi les candidats pour cette nouvelle édition.