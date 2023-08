Les 30 ans du "Dance Machine" à revoir sur W9 jeudi 10 août 2023 : les artistes présents

Jeudi 10 août 2023 à 21:10, W9 rediffuse "Les 30 ans du Dance Machine", un concert dans lequel Ophélie Winter a rouvert la plus grande discothèque du monde le temps d’une soirée au cœur du Dôme de Paris pour célébrer les 30 ans du "Dance Machine".

Il y a 30 ans, le 2 octobre 1993 à Bercy, M6 lançait Dance Machine. À la fois concert géant et émission de télé, le show accueillait toutes les stars de la scène dance de l’époque devant près de 20.000 personnes dans une ambiance hystérique !

Pendant près d’une quinzaine d’éditions successives, dans toutes les villes de France, Dance Machine a accompagné l’histoire de la musique en recevant les plus grandes stars du moment et artistes de demain, parfois même au-delà de la dance. Les boysbands, les rappeurs, les groupes dont tout le monde parle... Ils sont tous passés par Dance Machine, devenu un rendez-vous incontournable.

30 ans plus tard, Ophélie Winter, le visage emblématique du groupe M6 des années 90 reprend les commandes de l’évènement le plus Dance et nostalgique de l’année !

Les artistes qui ont marqué l’émission, ont répondu présents à son invitation pour interpréter, devant le public, leurs plus grands tubes de l’époque : Corona « The rhythm of the night », Dr. Alban « Sing Hallelujah », Tania Evans (Culture Beat) « Mr. Vain », Worlds Apart « Je te donne », Billy Crawford « Trackin’ », Organiz « Never knew love like this before », Poetic Lover « Prenons notre temps »...

De nombreuses images d’archives vont venir rythmer l’émission et vont vous replonger dans les moments les plus marquants du "Dance Machine".