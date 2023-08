"La carte aux trésors" dans le Cantal et la Haute-Loire sur France 3 mercredi 16 août 2023 - Vidéo

Mercredi 16 août 2023 à 21:10, Cyril Feraud vous proposera de voir ou de revoir sur France 3 le numéro “La carte aux trésors” qui se déroule dans le Cantal et la Haute-Loire

Ce numéro se déroule en région Auvergne-Rhône-Alpes, au cœur du massif Central. Nous survolerons deux départements : la Haute-Loire et le Cantal. Ainsi notre zone de jeu s’étend de Salers jusqu’aux gorges de l’Allier, en passant par Saint-Flour et le viaduc de Garabit.

Les deux candidats, Sophia et Jimmy, vont devoir résoudre des énigmes pour découvrir le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte des montagnes et pâturages du massif cantalien. En gravissant ce volcan vieux de 13 millions d’années façonné par l’érosion, des paysages grandioses s’offriront à eux.

Ils partiront ensuite à la rencontre de la vache Salers, l’emblème du Cantal. Ils traverseront les forêts profondes de la Margeride sur les traces d’une créature sanguinaire du XVIIIe siècle, la fameuse bête du Gévaudan.

Le concept du jeu

Dans chaque émission, deux concurrents – le rouge et le bleu – s’affrontent dans une course d’orientation géante au cœur d’un département français. Leur objectif : résoudre 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra de tenter de remporter le Trésor d’une valeur de 5 000 €.

Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents disposent chacun d’un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite et percer tous les secrets des énigmes !

Des nouvelles règles qui renforcent le suspense du jeu

Pour ces nouveaux épisodes inédits, les candidats seront soumis dans certaines énigmes à de nouvelles règles qui viennent renforcer l’intensité du jeu.

« L’énigme sans hélico » les forcera à se débrouiller par leurs propres moyens ou à utiliser un moyen de transport alternatif qui leur sera proposé (bateau, vélo, véhicule électrique…).

« L’énigme à un seul vol » les obligera à être stratégiques et à tenter des coups de poker, car ils ne pourront utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois dans l’énigme entière.

« L’indice bonus » caché quelque part sur leur parcours, leur donnera une indication précieuse sur la localisation de la capsule mais leur fera perdre du temps. Un choix cornélien !

Un jeu toujours en trois parties

Les énigmes

Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver une capsule cachée dans la zone de jeu, contenant un indice précieux pour retrouver la rose des vents.

La rose des vents

Aidés par les indices qu’ils ont remportés lors des énigmes, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents, seul moyen d’accéder au Trésor. Le premier candidat à la retrouver remporte 1 000 € et se qualifie pour l’épreuve finale du Trésor.

Le Trésor

C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : rejoindre le coffre au Trésor situé à l’arrivée d’un parcours qui mêle dépassement de soi et réflexion. Si le candidat y parvient, il remporte 5 000 euros !