"Snackmasters : trouveront-ils la recette secrète du Cornetto ?" sur M6 mercredi 16 août 2023

Mercredi 16 août 2023 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de découvrir sur M6 un nouveau numéro de "Snackmasters : trouveront-ils la recette secrète ?" consacré au Cornetto.

Dans "Snackmasters", deux des plus grands chefs du pays se lancent dans un défi extraordinaire : trouver la recette d’un célèbre produit iconique que nous connaissons tous et le reproduire à l’identique !

Dans cette compétition inédite, arbitrée par Stéphane Rotenberg, deux chefs habitués à l’excellence et aux plats d’exception vont s’affronter pour tenter de recréer le plus exactement possible (la taille, la forme mais surtout le goût !) des produits industriels, pourtant si éloignés de leurs univers. Un défi de taille pour ces 2 grands noms de la gastronomie !

Et pendant que les chefs chercheront cette recette si mystérieuse, Camille Delcroix sera dans la confidence. Il vous emmènera dans les coulisses de fabrication de ces produits et vous en révélera tous les secrets…

Après avoir cherché la recette pendant 3 jours dans leurs cuisines, les chefs s’affronteront en duel final, dans un temps imparti avant d’être jugés par les critiques les plus sévères de tous : ceux qui fabriquent et ceux qui consomment ces produits phares !

Pour ce deuxième épisode, après un premier consacré au Big Mac, c’est un célèbre cône glacé que les chefs devront reproduire : le Cornetto. Cette marque, distribuée par Unilever, est née en Italie et a été créée par deux frères. Leur bonne idée : isoler le cône avec du chocolat pour éviter que la glace ne le détrempe.

Face à leur défi, les chefs Emmanuel Renaut et Juan Arbeláez ne vont pas rester de glace !

4 étapes-clés pour reproduire un cône glacé de grande distribution

Après avoir passé au crible ce célèbre cône glacé italien, les deux chefs ont identifié 4 étapes pour le reproduire :

La garniture avec ses noisettes et ses billes de meringue. Si cette étape parait simple, elle va donner du fil à retordre à nos chefs, car c’est le topping qui donne une identité visuelle au cône glacé et qui le distingue de ses concurrents.

La glace vanillée. Quel est son secret ? Vous le verrez, Emmanuel Renaut ira chercher son lait, directement à la ferme, à 200 mètres de son restaurant, pour concocter sa crème glacée.

Le cornet. Comment obtenir une gaufrette croustillante ? Quel type de pâte est utilisé ? Une pâte à crêpe, une pâte à cigarette… les chefs vont tester des dizaines de recettes pour trouver la bonne consistance.

Le chocolat. Au lait ou noir, quel chocolat est utilisé ? Et surtout comment sont faits le chemisage et la fameuse “pointe” : la dernière partie du cône glacé.

Chaque chef usera de ses astuces pour reproduire à la perfection le cône glacé italien et l’un deux ira même jusqu’à demander des conseils à la meilleure cheffe pâtissière 2017, Nina Metayer !