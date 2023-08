Le Grand Spectacle du 52ème Festival Interceltique de Lorient sur France 3 vendredi 18 août 2023

Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 3 vendredi 18 août 2023 à 21:10 pour suivre Le Grand Spectacle du 52ème Festival Interceltique de Lorient.

Dans le cadre de L'été des festivals, France Télévisons est fier de vous faire vivre la 52e édition du Festival de Lorient avec l'Irlande en invité d’honneur et de vous offrir Le Grand Spectacle au stade du Moustoir ! Cyril Féraud nous fera vivre cette fête exceptionnelle.

Plongez avec Cyril Féraud au cœur du Festival interceltique de Lorient, manifestation unique en Europe qui célèbre la culture celte : Le Grand Spectacle, dont l’ambiance inimitable et les 500 artistes séduisent chaque année les publics de tous les âges.

Cette soirée musicale et spectaculaire met en avant la crème des traditions celtes. Le réalisateur Julien Faustino et ses équipes la filment et la nourrissent des anecdotes et confidences des musiciens, il en résulte une expérience unique en son genre, au plus près des artistes, sur scène et en coulisses.

Alternant les interprétations en « live », et les rencontres avec les participants, dans un ensemble féerique de son et lumière, Le Grand Spectacle est donc un véritable show qui dévoile au public l’essence même des cultures celtes. Une célébration et un partage !