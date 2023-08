"Jazz à la Villette" avec The Fearless Flyers & Scary Goldings sur Culturebox lundi 28 août 2023

Dans le cadre de sa programmation « L’été des festivals », Culturebox (France 4) vous propose de vivre une soirée à "Jazz à la Villette" lundi 28 août 2023 à partir de 21:10.

L'année dernière, le festival Jazz à la Villette a célébré ses 20 ans ! La manifestation est plus ouverte que jamais aux mélanges et aux rencontres et investit pleinement la Grande Halle de la Villette.

Culturebox y consacre une soirée spéciale avec les concerts de The Fearless Flyers et Scary Goldings (feat. John Scofield, MonoNeon, Larry Goldings, Scary Pockets & Louis Cole / Knower).

21.10 The Fearless Flyers

Tous ont une confiance absolue en cette formule magique et simple : une section rythmique redoutable, trois guitaristes au groove affolant et quelques micros pour capter des morceaux aussi courts qu’irrésistibles. Composé du groupe Vulfpeck et accompagné par Cory Wong, Joe Dart, Nate Smith et Mark Lettieri, le side project « The Fearless Flyers » a fière allure !

Ces musiciens géniaux proposent au public un son nerveux pour un condensé de funk aux allures de machine à danser. Alors, ne tardez pas et rejoignez le mouvement !

22.00 Scary Goldings feat. John Scofield, MonoNeon, Larry Goldings, Scary Pockets & Louis Cole / Knower

Ils se sont tous réunis autour d’une vision du funk bien ancrée dans le sillage de la soul et du rhythm and blues des années 1960. L’organiste Larry Goldings, le légendaire guitariste John Scofield, le bassiste MonoNeon et le battiste Louis Cole ont été conviés par le guitariste Ryan Lerman et le claviériste Jack Conte afin de donner vie au collectif Scary Goldings.

Entre complicité amicale et technicité bluffante, la musique proposée par ces cadors est de haute voltige et a le “groove dur” !