"Tous en cuisine" sur M6 du 28 août au 1er septembre 2023 : les menus et ingrédients

"Tous en cuisine" prend ses quartiers d'été sur M6 du lundi au vendredi à 18:35 pour des recettes d'été avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Voici les recettes qui seront proposées pour cette dernière semaine, du 28 au 31 août 2023, et les ingrédients nécessaires pour les réaliser.

Depuis le sud de la France, Cyril Lignac proposa du lundi au vendredi des idées originales de recettes estivales, faciles à réaliser.

Au programme des réjouissances : des menus légers et colorés pour se régaler au soleil. Sandwich roll de crabe, clafoutis aux abricots, salade de melon et fruits frais, mozzarella… Le chef vous a préparé une liste de plats simples et épatants à savourer en famille ou entre amis

Voici les menus qui seront proposés cette semaine, du lundi 14 au vendredi 18 août 2023 avec la liste des ingrédients dont vous aurez besoin.

Lundi 28 août 2023

Plat Tarte tatin aux aubergines, fromage frais et épices douces

3 aubergines

1 pâte feuilletée ronde

Quelques feuilles de coriandre

Fleur de sel

Huile d’olive

Pour la tartinade aux tomates :

150 g de feta ou yaourt frais pas trop crémeux

120 g de tomates séchées et confites à l’huile d’olive

1 cuil. à café de paprika fumé

1 cuil. à café de coriandre en poudre

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

Quelques feuilles de coriandre

1 citron jaune

Dessert Crème dessert à la fraise



200 g de fraises fraîches + 450 g pour la mousse de fraises

2 feuilles de gélatine

1 citron jaune

2 blancs d’œuf

50 g de sucre en poudre

50 cl de crème liquide entière montée en chantilly avec 20 g de sucre glace

Mardi 29 août 2023

Plat Poisson blanc confit au beurre d'agrumes, linguine

4 pavés de poisson blanc type bar, cabillaud, lieu

80 g de beurre

2 oranges

1 citron vert

1 citron jaune

Quelques feuilles de basilic

320 g de linguines

1 courgette

1 gousse d’ail épluchée, dégermée et hachée

50 g de parmesan

Huile d’olive

Fleur de sel

Dessert Tarte amandine aux abricots



1 pâte brisée

8 abricots

10 g de beurre

1 pincée de farine

25 g de noisettes coupées en 4 torréfiées

25 g d’amandes effilées torréfiées

Pour le coulis à la vanille :

300 g d’abricots dénoyautés

30 g de sucre en poudre

1 gousse de vanille

Un peu d’eau

Pour la crème d'amande :

120 g de sucre glace

150 g de poudre d’amandes

15 g de fécule de maïs

120 g de beurre pommade

2 œufs

14 g de rhum ambré

Mercredi 30 août 2023

Plat Brochettes de canard, légumes et fruits d'été



1 courgette

6 filets de canard

6 abricots

1 douzaine de tomates cerises

1 citron

Huile d’olive

Pour la sauce :

1 cuil. à soupe de sauce huître

1 cuil. à soupe de sauce soja

1 cuil. à soupe de miel

Pour le dukkah (mélange de fruits secs) :

150 g de pistaches concassées

100 g de graines de sésame blanc

2 cuil. à soupe de graines de tournesol

3 cuil. à soupe de graines de cumin

2 cuil. à soupe de ras el-hanout

1 cuil. à café de fleur de sel

Dessert Citron comme une crème brûlée

5 citrons jaunes

200 g de crème liquide entière

60 g de sucre en poudre

1 gousse de vanille

Sucre cassonade

1 cuil. à soupe de fécule de maïs

Jeudi 31 août 2023

Entrée Crème de poivron aux pois chiches, légumes croquants

1 salade cœur de sucrine

1 carotte épluchée

1 fenouil

1 botte de radis roses

1 concombre

Pour la crème de poivron :

2 poivrons rouges épluchés

Un peu d’eau

20 g de harissa

100 g de pois chiches cuits

50 g de tahini

1 citron jaune

Huile d’olive

Paprika fumé

Fleur de sel et poivre du moulin

Plat Gratin de pâtes au jambon, crème de parmesan

350 g de tagliatelles

15 g de beurre demi-sel

4 fines tranches de jambon blanc

1 morceau de parmesan

½ litre de crème liquide entière

100 g de parmesan râpé

Gros sel

Sel fin et poivre du moulin

Pour la salade :

2 endives effeuillées

1 petite laitue effeuillée

50 g d’huile d’olive

1 pamplemousse rose

1 d’orange

1 citron vert

1/2 cuil. à café de curry en poudre

Vendredi 1er septembre 2023

Plat Gaspacho vert, salade de pastèque au brocciu

1 pomme Granny Smith

125 g de fromage brocciu

¼ de pastèque

2 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

Huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin

Pour le gaspacho :

200 g de pousses d’épinards

½ ananas épluché et coupé en dés

1 concombre épluché et épépiné

1 citron vert

2 kiwis épluchés

Quelques glaçons

Dessert Tarte fine aux figues



1 pâte feuilletée ronde

8 figues

100 g de compote de fraises ou marmelade de fraises

Quelques cuillères de sucre cassonade

Source : Cuisine AZ